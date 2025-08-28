Ayuno intermitente, cardio y pesas: el nutricionista de Liones Messi reveló el secreto

Olvidate de las “cinco comidas obligatorias”. Según Galancho, la clave no está en cuántas veces comés, sino en qué y cuánto comés. Entonces, dijo que lo ideal: entre 2 y 4 comidas diarias, según tu estilo de vida. Comer de madrugada o a la medianoche afecta al metabolismo: el cuerpo procesa peor los azúcares y las grasas. Reducir a una sola comida puede dejarte sin vitaminas y minerales esenciales.

“No tiene magia metabólica”, advierte. Lo que pasa es que al achicar la ventana de tiempo, muchos comen menos calorías y por eso bajan de peso. El beneficio real: ayuda a entrar en déficit calórico.

Y, se refirió al verdadero mito de la actualidad: ¿Cario o fuerza? “El entrenamiento de fuerza es fundamental para la salud. Incluso lo pondría por encima del cardio”, confirmó el médico de Messi.

Recomendó un 60-70% fuerza y el resto aeróbico. No hace falta pesas: el propio cuerpo puede servir de resistencia.

Y, a la hora de ir para el gym indicó qué hacer con las comidas: Antes y después: carbohidratos simples, sin mucha fibra (frutas, cereales).Proteínas: sí, pero no en exceso (ya suelen estar cubiertas en la dieta diaria).Integrales: legumbres, cereales y tubérculos como base de energía.

“Un albañil o un cartero, aunque no entrenen, gastan más calorías que yo, que estoy sentado todo el día y después me mato una hora en el gym”, ejemplificó Galancho. Que, quiere decir: caminar y moverse en la vida diaria quema más energía que una hora intensa en el gimnasio.

Recomienda: Entrenar 3 o 4 veces por semana es buenísimo. Pero la verdadera clave está en sumar movimiento cotidiano: caminar, usar escaleras, no quedarse pegado al sillón.

En criollo: si querés llegar con todo al verano, dejá el ascensor, caminá más, comé real y entrená sin excusas.