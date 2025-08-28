En vivo Radio La Red
Trends
Messi
Plan verano

Ayuno intermitente, cardio y pesas: el nutricionista de Liones Messi reveló el secreto

El consejo inesperado del nutricionista de Lio Messi para llegar en forma al verano. Enterate.

Se acerca el verano y, como todos los años, empiezan las preguntas: ¿qué hay que hacer para llegar? Esta vez, la respuesta viene de alguien que sabe (y mucho): Ismael Galancho, el nutricionista que asesora a Lionel Messi y Enzo Fernández.

Bomba: la fuerte confirmación de Lionel Messi sobre la Selección argentina

Lejos de fórmulas mágicas o dietas imposibles, Galancho fue claro y derrumbo los entrenamientos de muchos que pensaban hacerlo bien: “Entrenar una hora intensa no compensa un día entero sentado frente a la computadora o el sillón”, disparó.

En otras palabras: si te matás en el gimnasio, pero después no te movés en todo el día, no vas a ver grandes resultados.

Galancho no es cualquier nutricionista. Está diplomado en Educación Física, tiene másteres en nutrición y entrenamiento, un MBA en Sport Management y es autor de libros como Quema tu dieta y Ya no paso hambre. Además, da charlas en congresos internacionales y planifica entrenamientos y dietas para deportistas de elite.

Olvidate de las “cinco comidas obligatorias”. Según Galancho, la clave no está en cuántas veces comés, sino en qué y cuánto comés. Entonces, dijo que lo ideal: entre 2 y 4 comidas diarias, según tu estilo de vida. Comer de madrugada o a la medianoche afecta al metabolismo: el cuerpo procesa peor los azúcares y las grasas. Reducir a una sola comida puede dejarte sin vitaminas y minerales esenciales.

No tiene magia metabólica, advierte. Lo que pasa es que al achicar la ventana de tiempo, muchos comen menos calorías y por eso bajan de peso. El beneficio real: ayuda a entrar en déficit calórico.

Y, se refirió al verdadero mito de la actualidad: ¿Cario o fuerza? “El entrenamiento de fuerza es fundamental para la salud. Incluso lo pondría por encima del cardio”, confirmó el médico de Messi.

Recomendó un 60-70% fuerza y el resto aeróbico. No hace falta pesas: el propio cuerpo puede servir de resistencia.

Y, a la hora de ir para el gym indicó qué hacer con las comidas: Antes y después: carbohidratos simples, sin mucha fibra (frutas, cereales).Proteínas: sí, pero no en exceso (ya suelen estar cubiertas en la dieta diaria).Integrales: legumbres, cereales y tubérculos como base de energía.

“Un albañil o un cartero, aunque no entrenen, gastan más calorías que yo, que estoy sentado todo el día y después me mato una hora en el gym”, ejemplificó Galancho. Que, quiere decir: caminar y moverse en la vida diaria quema más energía que una hora intensa en el gimnasio.

Recomienda: Entrenar 3 o 4 veces por semana es buenísimo. Pero la verdadera clave está en sumar movimiento cotidiano: caminar, usar escaleras, no quedarse pegado al sillón.

En criollo: si querés llegar con todo al verano, dejá el ascensor, caminá más, comé real y entrená sin excusas.

image
