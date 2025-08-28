El Gobierno presenta una denuncia por "atentado" contra Milei, pero evita usar la figura de "magnicidio"

Francos negó que haya sido un intento de asesinar al Presidente

francos

El jefe de Gabinete negó que el ataque al presidente Javier Milei haya sido un intento de magnicidio: se trató de “un hecho grave” cometido por un “imbécil” en desacuerdo con el Gobierno.

“No diría que la intención haya sido la de asesinar al Presidente, que sería mucho más grave. Creo que fue un acto de violencia irresponsable que pudo haber terminado en un hecho como ese, porque el tamaño de la piedra podría haber matado a cualquiera”, expresó el funcionario del gobierno nacional en diálogo con Radio Mitre.

“El grado de violencia que existe, física, a veces as expresiones que justifican aun negando la violencia física, decir que el presidente genera violencia, está mal”, señaló el ministro coordinador de Milei.

Más tarde, el propio presidente Milei salió a denunciar la violencia política en la campaña y acusó directamente al kirchenrismo porque dijo “están desesperados porque saben que el plan económico está funcionando” y confirmó que seguirá en campaña: “no nos vamos a dejar amedrentar”, afirmó en un congreso ante unos 300 empresarios.

Ante empresarios de distintos sectores, y en un momento crítico para su gestión, el Presidente tomó la palabra y se refirió a lo sucedido el miércoles por la tarde durante su recorrida por Lomas de Zamora.

"Un grupo violento irrumpió por la fuerza y comenzó a lanzar piedras, en un contexto de burdas operaciones. Sabíamos que esto iba a ser difícil, la casta va a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y que no se iban a cansar de injuriarnos. Cuando arrancamos nuestras campaña se cansaron de decir todo tipo de barbaridades", señaló.

Solo las figuras del oficialismo, como la ministra Patricia Bullrich, Luis Petri, el subsecretario de Comunicación, Javier Lanari, habían avalado el miércoles la hipótesis de un intento de "matar al presidente Milei" pero que tras las detenciones, desde lo más alto del gobierno, salieron a bajarle el tono a la denuncia de posible intento de "magnicidio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javierlanari/status/1960851732021543152&partner=&hide_thread=false Ningún integrante de la "alta política" se solidarizó con el Presidente por el intento de magnicidio que sufrió hoy en Lomas. Ni siquiera repudiaron el hecho. Ah pero "las formas de Milei"... — Javier Lanari (@javierlanari) August 27, 2025

"Ningún integrante de la alta política se solidarizó con el Presidente por el intento de magnicidio que sufrió en Lomas. Ni siquiera repudiaron el hecho. Ah, pero “las formas de Milei...”, había posteado el subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, en los primeros minutos de caos el miércoles, cuando tuvieron que evacuar de urgencia al presidente y hermana, Karina Milei y el resto de la comitiva.

Más tarde, el funcionario se quejó porque “en cualquier país normal tirarle una piedra al Presidente constituye un atentado a la República y a la democracia. Acá al contrario: hay quienes justifican el ataque porque es Milei y no tenía nada que hacer en reductos K...”.