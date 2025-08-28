¿Por qué las orejas crecen con el envejecimiento y qué trucos hay para evitarlo?

Este proceso suele ser más visible a partir de los 40 años y afecta a hombres y mujeres por igual, aunque la genética, el estilo de vida y los hábitos personales influyen en cómo se manifiesta.

Crecimiento de las orejas por envejecimiento: cómo evitar o retrasar estos cambios

• Usar protector solar para proteger la piel de la radiación ultravioleta y evitar la degradación del colágeno.

• Mantener una buena hidratación y una alimentación rica en colágeno, vitamina C y proteínas que favorecen la firmeza de la piel y el cartílago.

• Realizar ejercicios faciales que mejoran la tonicidad muscular y la firmeza de los tejidos.

• Evitar el consumo excesivo de tabaco y alcohol, ya que aceleran el envejecimiento de la piel y los cartílagos.

• Limitar el uso constante de aros pesados para prevenir el estiramiento de los lóbulos.

Además de estos cuidados, quienes deseen corregir la apariencia de sus orejas pueden recurrir a tratamientos estéticos como la otoplastia, una cirugía que mejora la forma, tamaño o posición del pabellón auricular; la lobuloplastia, que repara lóbulos alargados o deformados; o el relleno con ácido hialurónico para recuperar volumen en los lóbulos adelgazados.

Aunque estos cambios no afectan la salud, pueden generar incomodidad o inseguridad en algunas personas. Por eso, consultar a un especialista resulta fundamental para evaluar las opciones más adecuadas y mejorar la confianza en la propia imagen.