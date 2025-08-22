El dólar oficial subió por tercera rueda seguida y cerró la semana en alza: a cuánto cotizó este viernes

Para el operador Gustavo Quintana, el cierre de mes será clave ya que aumenta la demanda de divisas por cobertura y vencimientos, lo que reduce las chances de un retroceso en el precio. “Con la volatilidad actual, un recorrido a la baja se vuelve poco probable”, sostuvo.

El economista Gustavo Ber, en tanto, consideró que el dólar busca afirmarse con un piso en $1.300, aun cuando las tasas reales siguen en niveles muy elevados. “En la medida que se intensifique la búsqueda de cobertura electoral, la divisa se mantendrá firme”, señaló, en un mercado que descuenta que las supertasas persistirán hasta las legislativas de octubre.

Por su parte, Federico Sibilia, estratega de Criteria, advirtió que la curva de pesos todavía no logra estabilizarse tras el desarme de las LEFIs. “El Gobierno hace todo lo posible para evitar un exceso de liquidez, pagando el costo que sea. Pero sostener este esquema más allá de octubre luce difícil, porque el nivel actual de tasas terminará golpeando al crédito privado y a la actividad”, alertó.