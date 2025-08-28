Una enfermera acusó a un cura por violencia de género tras una relación y le encontraron un arsenal

Embed

Además, destacó la importancia de hablar y no quedarse callada: “Quiero que mi caso sirva para que otras mujeres se animen a denunciar. Contarlo me alivia y puede ayudar a alguien más”.

El hallazgo de armas en la casa parroquial

La situación tomó un giro aún más grave cuando la Policía realizó un allanamiento en la vivienda del sacerdote en el Barrio Santa Julia. Allí encontraron un verdadero arsenal:

Dos pistolas calibre 9 mm marca Taurus

Un revólver calibre 22

196 municiones de distintos calibres

Captura Las armas y las municiones halladas en la vivienda del sacerdote.

El párroco fue notificado por “tenencia ilegal de arma de guerra”, aunque por el momento no se dispusieron medidas de detención. La investigación busca determinar el origen de las armas y si fueron utilizadas en otros hechos ilícitos.

Custodia permanente para la víctima

Mientras avanza la causa, Sabrina Russo cuenta con custodia policial permanente y apoyo psicológico. “Agradezco a la Policía y al cuerpo de psicólogos que me acompañan”, dijo.

La denuncia combina dos dimensiones de alto impacto: un caso de violencia de género y el hallazgo de armas de fuego en manos de un párroco en funciones. La Justicia seguirá evaluando los pasos a seguir y no descarta nuevas medidas en las próximas horas.