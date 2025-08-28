En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Enfermera
cura
Grave denuncia

Una enfermera acusó a un cura por violencia de género tras una relación y le encontraron un arsenal

Sabrina Russo, de 46 años, denunció a un sacerdote por hostigamiento y agresiones. Durante un allanamiento en la casa parroquial, la Policía encontró armas de fuego y casi 200 municiones.

El sacerdote de 53 añosacusado de violencia de género. 

El sacerdote de 53 años acusado de violencia de género. 

Lo que comenzó como un vínculo espiritual terminó en una grave denuncia judicial. Sabrina Russo, enfermera de 46 años, conoció en marzo a un párroco de la diócesis de San Nicolás mientras buscaba apoyo por la delicada salud de su madre. Según relató, el sacerdote, de 53 años, comenzó a frecuentar su casa y con el tiempo iniciaron una relación sentimental que terminó con una denuncia por violencia de género contra el religioso y un allanamiento en donde se secuestró un arsenal.

Leé también Rompió el silencio: el duro pedido de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género
Fabiola Yáñez rompió el silencio y le hizo un pedido directo a Alberto Fernández en la causa por violencia de género

En A24, la víctima contó: “Él me decía que se había enamorado, que se quería casar conmigo y formar una familia, yo me confundí una noche que lo invité a comer, empezamos una relación pero después yo no quería saber nada y comenzó el hostigamiento”, pero además narró lo que sufrió luego del avance de la relación que con el correr de los meses la situación se tornó insostenible: celos, control del teléfono, gritos, hostigamiento, agresiones psicológicas y físicas.

El miedo se apoderó de mí, hasta que decidí denunciarlo. Ni yo ni ninguna mujer debe pasar por algo así. Además, él siguió insistiendo aún, cuando le dije que tenía otras preferencias sexuales”, expresó la enfermera.

Ante la escalada de violencia, Russo radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia. La causa recayó en la UFI N° 4, que de inmediato ordenó medidas urgentes. El testimonio de la enfermera fue contundente: “Se despertó una maldad en él, una oscuridad terrible que no lo podía creer. No puede seguir siendo sacerdote ni dar misas”.

Embed

Además, destacó la importancia de hablar y no quedarse callada: “Quiero que mi caso sirva para que otras mujeres se animen a denunciar. Contarlo me alivia y puede ayudar a alguien más”.

El hallazgo de armas en la casa parroquial

La situación tomó un giro aún más grave cuando la Policía realizó un allanamiento en la vivienda del sacerdote en el Barrio Santa Julia. Allí encontraron un verdadero arsenal:

  • Dos pistolas calibre 9 mm marca Taurus
  • Un revólver calibre 22
  • 196 municiones de distintos calibres
Captura
Las armas y las municiones halladas en la vivienda del sacerdote.&nbsp;

Las armas y las municiones halladas en la vivienda del sacerdote.

El párroco fue notificado por “tenencia ilegal de arma de guerra”, aunque por el momento no se dispusieron medidas de detención. La investigación busca determinar el origen de las armas y si fueron utilizadas en otros hechos ilícitos.

Custodia permanente para la víctima

Mientras avanza la causa, Sabrina Russo cuenta con custodia policial permanente y apoyo psicológico. “Agradezco a la Policía y al cuerpo de psicólogos que me acompañan”, dijo.

La denuncia combina dos dimensiones de alto impacto: un caso de violencia de género y el hallazgo de armas de fuego en manos de un párroco en funciones. La Justicia seguirá evaluando los pasos a seguir y no descarta nuevas medidas en las próximas horas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Enfermera cura Violencia de género
Notas relacionadas
Quién es la mechera tucumana linchada en Bolivia: de víctima de violencia de género a acusada de robar 5 millones
Renunció un candidato a concejal de LLA en Lobos tras ser denunciado por violencia de género
Tatiana Ruiz recibió el alta médica después de dos años y luego de estar en coma tras ser atropellada por su novio

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar