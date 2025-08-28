Nueva encuesta sobre el caso Spagnuolo: se cae la imagen de Milei y casi 6 de cada 10 personas creen que los Milei son culpables

image

El humor social aparece dominado por la desconfianza. El 59,8% de los encuestados expresó sentimientos negativos como enojo, tristeza o miedo, mientras que apenas el 39% manifestó percepciones positivas.

Hay que tener en cuenta que la encuesta se hizo en medio del fin semana, punto más álgido del debate público sobre el caso. Todavía está todo muy verde todo y es lógico que aquellos sectores que más simpatizan con el Gobierno hayan quedado más descolocados, especialmente ante la falta de respuesta oficial. Habrá que ver si baja la espuma.

La encuesta también pregunta a la gente si está dispuesta a cambiar su voto. 15,3% dice que votaba a La Libertad Avanza pero ahora no va a votarlo. También compara con lo que había pasado en su momento con la foto de la fiesta de Olivos, en la previa de la elección 2021. En aquel momento, solo 6,4% decía que iba a cambiar su voto. De todos modos, en aquella oportunidad había pasado más de un mes desde la difusión del hecho hasta que se hizo la encuesta.

¿Crisis sostenida o espasmo puntual?

Milei cayó en las encuestas y la desconfianza en el Gobierno crece. Sin embargo, todavía es muy prematuro sacar conclusiones. La encuesta muestra una foto. La pregunta es si se sostendrá la desconfianza en el tiempo o si es una respuesta en estado de shock por parte de la ciudadanía.