Nueva encuesta sobre el caso Spagnuolo: se cae la imagen de Milei y casi 6 de cada 10 personas creen que los Milei son culpables

El estudio nacional refleja un impacto directo en la imagen presidencial y ubica a la corrupción como la principal preocupación del país.

Una nueva encuesta nacional conocida después de la difusión del caso Spagnuolo muestra un fuerte deterioro en la figura del presidente y casi 6 de cada 10 argentinos creen que él o su hermana son culpables por hechos de corrupción. El sondeo fue realizado entre el 22 y el 26 de agosto por Trespuntozero, la consultora de Shila Vilker. El 58,5% de los consultados tiene una imagen negativa de Javier Milei, contra apenas un 39,8% de positiva, mientras que Karina Milei alcanza un 66,7% de rechazo frente a un 30,5% de apoyo.

El relevamiento indica además que casi 6 de cada 10 argentinos creen que los hermanos Milei son culpables en la causa Spagnuolo, un dato que golpea directamente el corazón político de La Libertad Avanza. El informe señala que la caída de confianza no se limita a votantes opositores: también alcanza a quienes respaldaron al oficialismo en 2023.

Otro dato que marca el cambio de clima de época tiene que ver con que la corrupción se instaló en el centro de las preocupaciones sociales. El 44,5% la señaló como el principal problema del país, muy por encima de la pobreza (16,1%) y la inseguridad (13,2%). Algo importante para tener en cuenta al respecto: ya otros sondeos mostraban al tope a este tema, pero habitualmente era un motivo de preocupación central entre los votantes antiperonistas. Ahora, también el peronismo pone este tema en su agenda y por eso el dato se dispara. Habrá que ver cuánto dura.

image

Cómo afecta a la gestión y la comparación con la foto de olivos

El clima de gestión también se deteriora en medio de las denuncias de corrupción. El gobierno de Milei hoy tiene un rechazo del 57% contra un 39,9% de opiniones positivas; esto implica una pérdida de más de ocho puntos en relación con julio.

image

El humor social aparece dominado por la desconfianza. El 59,8% de los encuestados expresó sentimientos negativos como enojo, tristeza o miedo, mientras que apenas el 39% manifestó percepciones positivas.

Hay que tener en cuenta que la encuesta se hizo en medio del fin semana, punto más álgido del debate público sobre el caso. Todavía está todo muy verde todo y es lógico que aquellos sectores que más simpatizan con el Gobierno hayan quedado más descolocados, especialmente ante la falta de respuesta oficial. Habrá que ver si baja la espuma.

La encuesta también pregunta a la gente si está dispuesta a cambiar su voto. 15,3% dice que votaba a La Libertad Avanza pero ahora no va a votarlo. También compara con lo que había pasado en su momento con la foto de la fiesta de Olivos, en la previa de la elección 2021. En aquel momento, solo 6,4% decía que iba a cambiar su voto. De todos modos, en aquella oportunidad había pasado más de un mes desde la difusión del hecho hasta que se hizo la encuesta.

image

¿Crisis sostenida o espasmo puntual?

Milei cayó en las encuestas y la desconfianza en el Gobierno crece. Sin embargo, todavía es muy prematuro sacar conclusiones. La encuesta muestra una foto. La pregunta es si se sostendrá la desconfianza en el tiempo o si es una respuesta en estado de shock por parte de la ciudadanía.

