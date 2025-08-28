Trata de personas: así funcionaba la organización de la madre de Ayelén Paleo

La Policía Federal detuvo este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires a Elizabeth Rodrigo, madre de la ex vedette Ayelén Paleo, acusada de formar parte de una red dedicada a la explotación sexual.
Marina Calabró y Facundo Pastor detallaron en A24 cuál era el rol de Elizabeth Rodrigo y de qué modo se movía la banda para captar a sus víctimas.
Elizabeth Rodrigo, madre de la ex vedette Ayelén Paleo, está acusada de formar parte de una red dedicada a la explotación sexual (Foto: captura de video).
De acuerdo con la investigación judicial, Rodrigo habría tenido un rol activo dentro de la organización, encargándose de tareas de logística y de producir fotografías de las víctimas para publicarlas en portales y aplicaciones vinculadas al comercio sexual.
Las fuentes del caso describen a la banda como un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres que operaba a través de plataformas digitales de servicios sexuales. Según la acusación, les retenían hasta un 90% de lo recaudado a las jóvenes, a quienes incluso obligaban a trasladarse a distintos destinos contra su voluntad.
En los allanamientos, que se realizaron en 15 domicilios, fueron detenidas varias personas y se incautó una importante suma de dinero en efectivo. Además, doce mujeres fueron rescatadas y recibieron asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.
La investigación comenzó en noviembre pasado a partir de una denuncia anónima que advertía sobre falsas ofertas laborales. Quienes respondían al aviso, supuestamente para trabajar en tareas de limpieza, terminaban siendo captadas por la organización criminal.
Al respecto, Marina Calabró y Facundo Pastor revelaron este jueves en A24 cómo funcionaba esta organización y cuál era exactamente el rol de Rodrigo, además de mostrar los allanamientos que se realizaron para desbaratar la banda.