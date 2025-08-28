Trata de personas: así funcionaba la organización de la madre de Ayelén Paleo

La investigación comenzó en noviembre pasado a partir de una denuncia anónima que advertía sobre falsas ofertas laborales. Quienes respondían al aviso, supuestamente para trabajar en tareas de limpieza, terminaban siendo captadas por la organización criminal.

Al respecto, Marina Calabró y Facundo Pastor revelaron este jueves en A24 cómo funcionaba esta organización y cuál era exactamente el rol de Rodrigo, además de mostrar los allanamientos que se realizaron para desbaratar la banda.