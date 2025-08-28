En vivo Radio La Red
Policiales
Ayelén Paleo
Facundo Pastor
Exclusivo

Trata de personas: así funcionaba la organización de la madre de Ayelén Paleo

Marina Calabró y Facundo Pastor detallaron en A24 cuál era el rol de Elizabeth Rodrigo y de qué modo se movía la banda para captar a sus víctimas.

Elizabeth Rodrigo, madre de la ex vedette Ayelén Paleo, está acusada de formar parte de una red dedicada a la explotación sexual (Foto: captura de video).

La Policía Federal detuvo este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires a Elizabeth Rodrigo, madre de la ex vedette Ayelén Paleo, acusada de formar parte de una red dedicada a la explotación sexual.

Leé también Carmen Barbieri durísima con Ayelén Paleo y su madre tras ser detenida: "Justicia divina"
Carmen Barbieri durísima con Ayelén Paleo y su madre tras ser detenida: Justicia divina

De acuerdo con la investigación judicial, Rodrigo habría tenido un rol activo dentro de la organización, encargándose de tareas de logística y de producir fotografías de las víctimas para publicarlas en portales y aplicaciones vinculadas al comercio sexual.

Las fuentes del caso describen a la banda como un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres que operaba a través de plataformas digitales de servicios sexuales. Según la acusación, les retenían hasta un 90% de lo recaudado a las jóvenes, a quienes incluso obligaban a trasladarse a distintos destinos contra su voluntad.

ayelen paleo foto madre 2

En los allanamientos, que se realizaron en 15 domicilios, fueron detenidas varias personas y se incautó una importante suma de dinero en efectivo. Además, doce mujeres fueron rescatadas y recibieron asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.

La investigación comenzó en noviembre pasado a partir de una denuncia anónima que advertía sobre falsas ofertas laborales. Quienes respondían al aviso, supuestamente para trabajar en tareas de limpieza, terminaban siendo captadas por la organización criminal.

Al respecto, Marina Calabró y Facundo Pastor revelaron este jueves en A24 cómo funcionaba esta organización y cuál era exactamente el rol de Rodrigo, además de mostrar los allanamientos que se realizaron para desbaratar la banda.

