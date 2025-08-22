En vivo Radio La Red
Cómo dejar mensajes de voz en WhatsApp cuando no responden una llamada con esta nueva función

WhatsApp estrenaría la función de "contestador" y permitiría dejar un mensaje de voz cuando una llamada no sea respondida. Cómo funcionaría y cuándo estaría disponible.

Redacción A24
WhatsApp presenta la función de "contestador" que cambiará la forma en que los usuarios interactúan durante las llamadas no respondidas. La aplicación, propiedad de Meta, comenzó a probar una herramienta que permitirá grabar y enviar un mensaje de voz cuando alguien no atienda una llamada, lo que representa un paso más hacia una comunicación rápida y práctica.

Hasta ahora, cuando una llamada de WhatsApp quedaba sin respuesta, el usuario solo podía volver a marcar, cancelar o escribir un texto en el chat. Esta dinámica resultaba limitada para quienes necesitaban transmitir algo con urgencia, sobre todo en contextos laborales o familiares.

Con la nueva función, la plataforma habilitó una alternativa más directa: grabar un mensaje de voz en el mismo momento en que la llamada no es contestada. Ese audio quedará registrado en el chat, acompañado de la notificación de "llamada perdida", lo que facilitará la comunicación sin necesidad de insistir o redactar mensajes.

Persona con su celular

Cómo funcionará el contestador en WhatsApp

El sistema se podrá utilizar de dos formas:

  • Desde la pantalla de la llamada fallida: al no recibir respuesta, aparecerán tres opciones: volver a llamar, cancelar o grabar un mensaje de voz.
  • Desde el chat de la llamada perdida: si la persona llamada no contesta, el usuario podrá pulsar la notificación de la llamada perdida y grabar un audio directamente.

En ambos casos, la intención es que el mensaje llegue con mayor inmediatez y que quede todo en un mismo hilo de conversación, sin necesidad de utilizar aplicaciones externas ni procesos adicionales.

Por qué se crea el contestador en WhatsApp

WhatsApp informó en ocasiones anteriores que más de 7.000 millones de notas de voz se envían a diario en la plataforma. El hábito de los audios ya forma parte de la dinámica de comunicación entre los usuarios, y por eso la compañía decidió llevar esa práctica al terreno de las llamadas no atendidas.

Según explicó el portal especializado WaBetaInfo, la herramienta se integra de manera natural en los chats, lo que convierte a este “contestador automático” en un recurso fluido y sencillo.

WhatsApp

Cuáles son las ventajas del contestador en WhatsApp

  • Rapidez: permite transmitir la información al instante, sin necesidad de esperar que la otra persona vuelva a llamar.
  • Claridad: los mensajes de voz suelen ser más expresivos que un texto, lo que reduce malentendidos.
  • Organización: la llamada perdida y el audio quedarán juntos en el mismo chat, evitando confusiones.
  • Practicidad: se elimina el paso de tener que abrir manualmente la ventana de conversación para escribir o enviar una nota de voz aparte.

Cuándo estaría disponible el contestador en WhatsApp

La función ya está disponible en la versión beta más reciente de WhatsApp para Android. Algunos usuarios que forman parte del programa de pruebas comenzaron a utilizarla y reportaron su funcionamiento.

Como sucedió con otras herramientas que debutaron en este sistema de testeo, se espera que el "contestador con mensajes de voz" se extienda progresivamente a todos los usuarios en futuras actualizaciones de la aplicación.

WhatsApp

Qué impacto tendría esta función en WhatsApp

La llegada de este contestador integrado podría marcar un cambio en la forma en que las personas gestionan su tiempo y sus comunicaciones. Muchas veces, las llamadas perdidas terminan en mensajes escritos apresurados o en intentos reiterados de marcar. Con esta opción, el proceso se simplifica y se adapta al uso cotidiano del audio en la plataforma.

Meta lleva meses incorporando cambios en WhatsApp con el objetivo de reforzar su liderazgo en el mercado de la mensajería instantánea y las videollamadas. La app compite con servicios como Telegram, Signal o incluso las funciones de llamadas de plataformas sociales.

Además, en contextos donde la inmediatez es clave (por ejemplo, coordinar una reunión, avisar de un retraso o enviar una instrucción) la herramienta se convierte en una solución práctica.

Por Redacción A24
