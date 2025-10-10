Cómo evitar el error comete la mayoría al jugar al Quini 6 y volverte millonario

La estrategia que recomiendan los expertos y los analistas aconsejan diversificar las elecciones y evitar patrones obvios. Por ejemplo: No elegir solo números bajos (1 al 31). Combinar pares e impares. Incluir al menos un número alto. No usar secuencias (como 1-2-3-4-5-6). Y, sobre todo, no repetir la misma combinación todas las semanas.

En los últimos meses, el Quini 6 ha entregado pozos superiores a los 1.500 millones de pesos, cifras que cambian de vida en segundos. Cada domingo y miércoles, miles de jugadores prueban suerte, pero solo unos pocos logran acertar las seis cifras mágicas.

Los sorteos pueden seguirse en vivo por televisión o en las plataformas oficiales de Lotería de Santa Fe. Las apuestas se realizan hasta minutos antes de cada sorteo y tienen un valor accesible, lo que explica su enorme popularidad.