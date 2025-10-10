En vivo Radio La Red
Trends
Quini 6
Lotería
Apuestas

Cómo evitar el error comete la mayoría al jugar al Quini 6 y volverte millonario

Lo que la mayoría hace mal al jugar al Quini 6 y por qué nunca gana. Enterate.

Miles de personas juegan cada semana al Quini 6, el sorteo más popular del país, con la ilusión de convertirse en millonarios de un día para otro. Sin embargo, pocos saben que existe un error muy común que puede reducir las posibilidades de ganar, incluso aunque aciertes los números.

Especialistas en estadísticas de juegos de azar explican que la mayoría de los apostadores elige combinaciones predecibles o patrones repetidos, lo que hace que, en caso de ganar, el premio se divida entre muchos participantes. Por eso, la clave no está solo en “acertar”, sino en distinguirse del resto.

“El gran error de la mayoría es jugar fechas de nacimiento o números consecutivos. Eso limita las combinaciones posibles y aumenta la cantidad de personas que eligen lo mismo”, detallan desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA).

Según estudios realizados en distintos sorteos, más del 70% de los jugadores utiliza fechas, por lo que los números entre el 1 y el 31 son los más repetidos. Esto significa que, si una combinación ganadora incluye únicamente esos valores, es muy probable que debas compartir el premio.

La estrategia que recomiendan los expertos y los analistas aconsejan diversificar las elecciones y evitar patrones obvios. Por ejemplo: No elegir solo números bajos (1 al 31). Combinar pares e impares. Incluir al menos un número alto. No usar secuencias (como 1-2-3-4-5-6). Y, sobre todo, no repetir la misma combinación todas las semanas.

En los últimos meses, el Quini 6 ha entregado pozos superiores a los 1.500 millones de pesos, cifras que cambian de vida en segundos. Cada domingo y miércoles, miles de jugadores prueban suerte, pero solo unos pocos logran acertar las seis cifras mágicas.

Los sorteos pueden seguirse en vivo por televisión o en las plataformas oficiales de Lotería de Santa Fe. Las apuestas se realizan hasta minutos antes de cada sorteo y tienen un valor accesible, lo que explica su enorme popularidad.

quini
Se habló de
Quini 6 Lotería
