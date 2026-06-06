Internaron de urgencia a Lázaro Báez en el penal de Ezeiza y hay preocupación por su estado de salud

Los problemas de salud que afectan a Lázaro Báez

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El empresario presenta antecedentes de salud que incluyen diabetes, hipertensión y otras afecciones crónicas, por las cuales su defensa ha solicitado en distintas oportunidades el beneficio de la prisión domiciliaria, pedidos que no prosperaron en la Justicia.

Por el momento, no se informó un parte médico oficial sobre su evolución.