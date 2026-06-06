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Internaron de urgencia a Lázaro Báez en el penal de Ezeiza y hay preocupación por su estado de salud

El empresario, condenado en las causas “Ruta del dinero K” y “Vialidad”, fue trasladado de urgencia al Hospital Penitenciario del complejo de Ezeiza.

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Lázaro Báez

Lázaro Báez, condenado en las causas “Ruta del dinero K” y “Vialidad”, fue trasladado de urgencia al Hospital Penitenciario del complejo de Ezeiza. 

El empresario Lázaro Báez fue internado de urgencia este viernes en el Hospital Penitenciario del Complejo Federal de Ezeiza tras presentar un cuadro respiratorio agudo compatible con neumonía, mientras cumple su condena en esa unidad carcelaria.

Leé también Ruta del dinero K: La Corte ya le decomisó a Lázaro Báez más de 200 mil dólares
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Según fuentes del Servicio Penitenciario Federal, el empresario santacruceño, de 75 años, sufrió una descompensación que obligó a su traslado inmediato dentro del propio complejo para recibir atención médica especializada.

Báez se encuentra detenido en el penal de Ezeiza cumpliendo una sentencia unificada a 15 años de prisión en el marco de las causas conocidas como “Ruta del dinero K” y “Vialidad”.

De acuerdo a la información conocida hasta el momento, el cuadro habría empeorado en las últimas horas, lo que motivó la decisión de su internación preventiva. Permanece bajo observación médica en el hospital del establecimiento penitenciario.

Los problemas de salud que afectan a Lázaro Báez

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El empresario presenta antecedentes de salud que incluyen diabetes, hipertensión y otras afecciones crónicas, por las cuales su defensa ha solicitado en distintas oportunidades el beneficio de la prisión domiciliaria, pedidos que no prosperaron en la Justicia.

Por el momento, no se informó un parte médico oficial sobre su evolución.

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