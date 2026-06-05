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El peor final: encontraron muerto a Benjamín Scerra y los detalles son escalofriantes

El peor final: encontraron muerto a Benjamín Scerra y los detalles estremecen a todos. Enterate.

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El peor final: encontraron muerto a Benjamín Scerra y los detalles son escalofriantes

La búsqueda de Benjamín Scerra tuvo el desenlace que nadie quería escuchar. Después de casi una semana de incertidumbre, este viernes se confirmó que el cuerpo hallado en una zona de monte lindera a la empresa Celulosa, en Capitán Bermúdez, corresponde al joven que era intensamente buscado por familiares, amigos y fuerzas de seguridad.

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Indio Solari: el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue encontrado muerto este viernes en su vivienda de Parque Leloir (Foto: archivo).

La noticia generó una profunda conmoción en toda la región. Durante días, las redes sociales se habían llenado de pedidos de ayuda para encontrarlo. Sin embargo, el caso dio un giro devastador cuando un vigilador encontró un cadáver en una zona conocida como el Monte de Celulosa, muy cerca de Bajada El Espinillo.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el cuerpo hallado era el de Benjamín. Lo que más impactó a los investigadores fueron las circunstancias en las que fue encontrado.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el cadáver estaba oculto debajo de una chapa en medio de una zona de vegetación y presentaba una herida compatible con una puñalada, un dato que podría ser clave para determinar qué ocurrió en las horas previas a su muerte.

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el lugar. A partir de ese momento se desplegó un importante operativo policial y judicial para preservar la escena y comenzar con las pericias correspondientes.

Los investigadores trabajaron durante varias horas en el lugar intentando reconstruir los últimos movimientos del joven y determinar cómo terminó en ese sector alejado y de difícil acceso.

La presencia de la chapa cubriendo el cuerpo y la lesión detectada inicialmente abrieron una serie de interrogantes que ahora deberán ser respondidos por la autopsia y las pruebas forenses.

Mientras tanto, familiares y allegados atraviesan horas de profundo dolor tras confirmarse la peor noticia.

Con la identidad de la víctima ya confirmada, la causa ahora se concentra en esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió la participación de terceros.

Los peritos continuarán analizando la escena donde fue encontrado el cuerpo, mientras que los resultados de la autopsia serán fundamentales para establecer la mecánica del hecho.

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