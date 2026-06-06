La familia del Indio Solari anunció cuándo velarán los restos del músico y si será abierto al público

La definición llegó después de varias versiones cruzadas que circularon durante gran parte del día. En un primer momento había trascendido que el homenaje público podría concretarse el sábado, pero esa posibilidad terminó descartándose con el correr de las horas.

Entre las alternativas que comenzaron a mencionarse para albergar el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, apareció incluso Tecnópolis. Desde el Gobierno habían señalado el viernes por la noche que buscaban establecer contacto con el abogado de la familia para ofrecer ese predio como escenario de la despedida. Sin embargo, la posibilidad fue perdiendo fuerza y nunca llegó a confirmarse oficialmente.

También circularon de manera extraoficial otros posibles espacios, como los estadios de Boca Juniors y Racing Club, aunque ninguna de esas opciones fue respaldada por el círculo cercano del cantante y terminaron quedando al margen de la organización.

Quien también se refirió públicamente al tema fue Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. A través de su cuenta en X explicó por qué no prosperó la posibilidad de realizar la despedida en el Congreso Nacional. “Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, expresó.

TW Martín Menem - velatorio Indio Solari

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que tampoco lograron establecer contacto con el representante legal de la familia. En declaraciones al canal de noticias A24 sostuvo: “Tanto Karina como Manuel (Adorni) y yo intentamos comunicarnos. Pero no hemos tenido respuesta”.

En tanto, mientras continúan los preparativos para la despedida oficial, miles de fanáticos comenzaron a rendir homenaje al artista en distintos puntos del país. La concentración hasta ahora más numerosa se produjo en Plaza de Mayo el viernes por la tarde, aunque también hubo encuentros espontáneos en ciudades como Córdoba, Mar del Plata y Rosario.

despedida Indio Solari en Plaza de Mayo

El anuncio de la banda musical del Indio Solari luego de su muerte

En medio de ese clima de profunda tristeza, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado emitieron un comunicado para despedir al Indio Solari, quien fue su líder y compañero de escenario durante años. Además, confirmaron que mantendrán el recital previsto para este sábado en Comodoro Rivadavia.

“Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana (por hoy) y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos”, señalaron en Instagram.

IG Fundamentalistas del aire acondicionales - show tras la muerte del Indio Solari

La banda también reconoció que el espectáculo estará inevitablemente marcado por el dolor de la pérdida. “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”, afirmaron.

El mensaje concluyó con una emotiva dedicatoria al músico fallecido: “Te amamos, Indio...”.