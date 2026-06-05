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Dónde será el velatorio del Indio Solari: la gran pregunta que conmueve a miles de fanáticos

La última misa ricotera: expectativa por dónde será el velatorio del Indio Solari. Enterate.

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Dónde será el velatorio del Indio Solari: la gran pregunta que conmueve a miles de fanáticos

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años provocó una conmoción inmediata en el mundo de la música y entre millones de seguidores que durante décadas acompañaron cada paso de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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Mientras las redes sociales se llenan de mensajes de despedida, homenajes y recuerdos, una pregunta comenzó a repetirse entre los fanáticos: ¿dónde será el velatorio del Indio Solari?

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre cómo será la despedida del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sin embargo, miles de seguidores esperan que se realice algún tipo de homenaje o ceremonia que les permita acercarse para darle el último adiós a quien marcó la vida de varias generaciones.

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La noticia de su fallecimiento se conoció este viernes 5 de junio durante las primeras horas de la mañana. El parte oficial fue difundido por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Ituzaingó y confirmó la muerte del músico en su vivienda de Parque Leloir.

Al tratarse de un fallecimiento ocurrido en el domicilio, se activaron los protocolos judiciales correspondientes. La causa fue caratulada como "Averiguación Causales de Muerte" y quedó bajo la órbita de la UFI N.º 2 de Ituzaingó.

"Nada indica o señala otra causa de muerte", precisó el comunicado oficial, que también recordó que el artista padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía años.

Según informó el periodista Rodrigo Alegre en TN, las últimas horas del músico transcurrieron junto a sus seres queridos. El cantante habría compartido una cena familiar y posteriormente ingresó a la pileta de su casa: "Comió, se tiró a la pileta de su casa en Parque Leloir y cuando salió se descompensó y murió", relató el periodista al aire.

La Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó dispuso las actuaciones correspondientes y personal de Policía Científica realizó las pericias de rutina en el domicilio.

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Mientras tanto, la tristeza se multiplica en todo el país. Desde las primeras horas del día comenzaron a aparecer flores, mensajes y muestras de afecto de seguidores que crecieron escuchando sus canciones y que hoy sienten la partida de una figura irrepetible.

En ese contexto, la gran expectativa gira alrededor de la despedida final. Muchos fanáticos esperan que se habilite algún espacio para rendir homenaje al artista que transformó para siempre la historia del rock argentino.

Por ahora, la familia mantiene absoluto hermetismo y no se difundieron detalles sobre el velatorio. Sin embargo, el deseo de miles de seguidores es el mismo: tener la oportunidad de despedirse de quien, durante más de cuatro décadas, fue mucho más que un músico y se convirtió en una verdadera leyenda popular.

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