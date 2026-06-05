Dónde será el velatorio del Indio Solari: la gran pregunta que conmueve a miles de fanáticos

Al tratarse de un fallecimiento ocurrido en el domicilio, se activaron los protocolos judiciales correspondientes. La causa fue caratulada como "Averiguación Causales de Muerte" y quedó bajo la órbita de la UFI N.º 2 de Ituzaingó.

"Nada indica o señala otra causa de muerte", precisó el comunicado oficial, que también recordó que el artista padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía años.

Según informó el periodista Rodrigo Alegre en TN, las últimas horas del músico transcurrieron junto a sus seres queridos. El cantante habría compartido una cena familiar y posteriormente ingresó a la pileta de su casa: "Comió, se tiró a la pileta de su casa en Parque Leloir y cuando salió se descompensó y murió", relató el periodista al aire.

La Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó dispuso las actuaciones correspondientes y personal de Policía Científica realizó las pericias de rutina en el domicilio.

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Mientras tanto, la tristeza se multiplica en todo el país. Desde las primeras horas del día comenzaron a aparecer flores, mensajes y muestras de afecto de seguidores que crecieron escuchando sus canciones y que hoy sienten la partida de una figura irrepetible.

En ese contexto, la gran expectativa gira alrededor de la despedida final. Muchos fanáticos esperan que se habilite algún espacio para rendir homenaje al artista que transformó para siempre la historia del rock argentino.

Por ahora, la familia mantiene absoluto hermetismo y no se difundieron detalles sobre el velatorio. Sin embargo, el deseo de miles de seguidores es el mismo: tener la oportunidad de despedirse de quien, durante más de cuatro décadas, fue mucho más que un músico y se convirtió en una verdadera leyenda popular.