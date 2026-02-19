Cómo evitar una intoxicación con los productos de la heladera: el truco que no falla

Llenarlo con agua potable hasta tres cuartos de su capacidad, dejando espacio para que el hielo se expanda sin romper el recipiente.

Llevarlo al freezer hasta que forme un bloque sólido de hielo.

Mientras tanto, limpiar bien una moneda con agua, jabón o alcohol y secarla completamente para evitar contaminantes.

Una vez que el agua esté congelada, apoyar la moneda sobre la superficie del hielo, sin enterrarla ni sumergirla. Volver a colocar el recipiente en el freezer, en un lugar visible, como la puerta o la parte superior.

Cómo interpretar el resultado

Al regresar a casa o tras un corte de luz, revisar la posición de la moneda.

Si la moneda está arriba o apenas hundida, significa que la cadena de frío se mantuvo. El freezer no se descongeló lo suficiente y la parte refrigerada probablemente no haya aumentado demasiado su temperatura. Los alimentos congelados y perecederos, como mayonesa, leche, huevos o embutidos, deberían estar seguros, aunque siempre es recomendable verificar olor, textura y fecha de vencimiento.

Si la moneda aparece en el medio o hundida en el fondo, es señal de que el hielo se derritió parcial o totalmente, la moneda cayó por gravedad y luego se recongeló. Esto indica un corte prolongado, donde la temperatura pudo haber superado los 0 °C en el freezer y elevarse en la heladera hasta la zona de peligro, entre 4 °C y 60 °C, ideal para bacterias como Salmonella o Listeria.

En ese caso, se recomienda revisar carnes, pollo o pescado y descartar los alimentos si presentan cristales grandes de hielo, olor extraño o textura blanda, dado que el recongelado afecta tanto la calidad como la seguridad.

En el caso del helado, aunque no suele implicar un riesgo grave de intoxicación por su alto contenido de azúcar y grasa, se aconseja desecharlo si se descongeló por completo. Pierde textura, puede volverse arenoso o grumoso y romper su emulsión. Además, si permaneció más de dos horas en zona de peligro térmico, puede existir riesgo microbiológico.

En la heladera, productos como mayonesa, especialmente casera o ya abierta, lácteos, huevos, salsas cremosas, embutidos o carnes frías presentan alto riesgo si estuvieron entre cuatro y seis horas por encima de 5 a 8 °C. Algunos vegetales o productos precocidos podrían conservarse, pero ante cualquier duda, lo más seguro es desecharlos para evitar intoxicaciones.

El truco no mide el tiempo exacto ni la temperatura precisa, pero funciona como una alarma eficaz en los casos graves en los que todo se descongeló y volvió a congelarse sin que se note a simple vista.