Por qué es peligroso poner comida caliente en la heladera

Algunos alimentos, como sopas, guisos o pastas, pueden perder consistencia o textura si se colocan calientes directamente en la heladera, debido al enfriamiento rápido y al cambio brusco de temperatura. Lo mismo puede ocurrir con purés, cremas, carnes cocidas o arroces, que pueden endurecerse, volverse gomosos o perder jugosidad si se guardan antes de enfriarse correctamente. Incluso verduras cocidas o postres cremosos pueden alterar su textura y sabor bajo estas condiciones.

Cuánto hay que esperar para poner la comida caliente en la heladera

heladera-comida-caliente

Expertos recomiendan esperar a que los alimentos alcancen temperatura ambiente antes de guardarlos en la heladera. Para acelerar el proceso de forma segura, se pueden dividir en porciones más pequeñas, colocar los recipientes en un baño de agua fría o hielo, y taparlos dejando una pequeña ventilación para que escape el vapor. Por lo general, un tiempo de 20–30 minutos es suficiente para la mayoría de las preparaciones.

Mantener los alimentos a la temperatura adecuada no solo protege la salud, sino que también conserva los nutrientes, el sabor y la textura de las comidas, además de preservar la vida útil de la heladera.