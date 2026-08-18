Netflix tiene la mejor miniserie de 4 capítulos para maratonear y se ven de una sola vez

El primer episodio siguió de cerca la detención y el interrogatorio inicial. Desde allí, el relato dejó claro que no iba a concentrarse únicamente en descubrir qué había sucedido. La serie amplió el foco y mostró las consecuencias que un hecho de esta magnitud puede provocar alrededor de todos los involucrados.

Los padres de Jamie tuvieron que enfrentarse a preguntas para las que no encontraban respuestas sencillas. Los investigadores buscaron reconstruir los hechos. La psicóloga encargada de hablar con el adolescente intentó comprender aspectos que iban mucho más allá de una declaración convencional.

Esa decisión narrativa convirtió a Adolescencia en una historia que no depende solamente del suspenso criminal. La investigación está presente, pero funciona como una puerta de entrada a otros temas.

La serie explora las presiones que atraviesan los adolescentes. También aborda la distancia que puede existir entre padres e hijos y las conversaciones que se producen en espacios digitales que los adultos no siempre logran interpretar.

Cada capítulo de la serie muestra una parte diferente de lo ocurrido

Uno de los elementos más interesantes de Adolescencia es que cada episodio cambió el punto desde el que observa la historia.

El primer capítulo acompañó la detención de Jamie y las primeras horas de la investigación. La tensión se instaló desde el inicio y la cámara siguió a los personajes mientras intentaban procesar lo que estaba ocurriendo.

El segundo episodio trasladó la mirada a la escuela. Allí, la investigación avanzó sobre otro escenario fundamental para entender el contexto. La serie mostró que una acusación de semejante gravedad no afecta únicamente al acusado y a su familia. También altera a quienes compartieron espacios cotidianos con él.

El tercer capítulo se concentró en el encuentro entre Jamie y la psicóloga Briony Ariston. Ese episodio permitió que la historia cambiara nuevamente de ritmo y se enfocara en una conversación marcada por la tensión y por los silencios.

El cierre regresó al hogar de los Miller. Después de todo lo ocurrido, la familia tuvo que convivir con las consecuencias de una acusación que ya había transformado su vida cotidiana.

El elenco principal de la serie Adolescencia

Stephen Graham

Ashley Walters

Erin Doherty

Owen Cooper

Christine Tremarco

Faye Marsay

Amélie Pease

Mirá el tráiler oficial de Adolescencia en Netflix