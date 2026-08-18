La dura decisión de Rufina que dificulta los planes de la China Suárez y Mauro Icardi: "No quiere..."

En tanto, la abogada Ana Rosenfeld, quien estaba brindando un móvil, aportó: "Creo que a partir de ahora debiera haber un cambio de mentalidad en Benjamín Vicuña".

"Yo creo que les tiene miedo y lo tienen amenazado. Él (Vicuña) le tiene miedo porque la pasó muy mal porque Vicuña no es Wanda que sale y redobla, él le tiene pánico a lo mediático", sentenció Yanina Latorre.

Cabe recordar que Rufina había decidido acompañar a su madre cuando ella se instaló en Estambul para estar cerca de Mauro Icardi cuando jugaba para el Galatasaray.

Ahora la adolescente tendría decidido no dejar la Argentina como lo hizo en esa oportunidad y enfocarse en el colegio, actividades, amistades y también estar cerca de su papá, Nicolás Cabré.

El consejo de Ana Rosenfeld a Benjamín Vicuña tras el duro posteo de Mauro Icardi

Ana Rosenfeld habló en SQP (América Tv) sobre el explosivo descargo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña y reveló qué haría ella en el lugar del actor.

La abogada de Wanda Nara consideró que la publicación contra el actor fue innecesaria y remarcó una particularidad sobre la manera en la que el futbolista suele expresarse públicamente.

"Era innecesario este posteo. Ya estamos acostumbrados a los posteos de Mauro Icardi. Nunca a su voz. Se dieron cuenta de que él no habla. Él camina delante de un micrófono. Él no habla. Él lo que hace es postear y postear creyendo que se lleva, no sé, el éxito en su declaración", comenzó la letrada.

"Se está metiendo donde no corresponde. Se está metiendo con Benjamín Vicuña que, en tal caso, es un padre que está presente cada vez que los chicos vienen a la Argentina", siguió.

Y en ese sentido remarcó: "Me parece que tendría que fijar una posición totalmente distinta (Vicuña), porque a lo mejor él, queriendo complacer a la madre de sus hijos, permite, permitió que los chicos viajaran a Turquía para poder estar escolarizados, vivir al lado de la novia de Icardi. O sea, lo permitió".

"Yo, si soy él, en este momento no lo permito más. En este momento, no sabiendo dónde es el destino futbolístico de él, no sabiendo la escolarización. Yo, si soy él, mañana mismo escolarizo a mis chicos en la Argentina", sugirió Ana Rosenfeld.