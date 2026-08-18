Netflix estrena la nueva temporada de su serie más vista y todos la están esperando

Mientras lucha por contener los daños, la conspiración ejecutada por la presidenta Grace Penn y el vicepresidente Hal Wyler para robarle a Rusia su arma más poderosa empuja a los EE. UU. a una guerra inminente. Kate y Todd forman un equipo inesperado para evitar que la alianza entre Grace y Hal acabe con el equilibrio de poderes, tanto en su propio país como en el extranjero.

Cuatro actores nominados al Emmy® ofrecen matices imperdibles de estas dos parejas: Keri Russell es la embajadora Kate Wyler, Rufus Sewell es el vicepresidente Hal Wyler, Allison Janney es la presidenta Grace Penn y Bradley Whitford es su esposo, Todd Penn.

El tráiler oficial de La diplomática anticipa una temporada de máxima tensión

Netflix lanzó el tráiler oficial para presentar el regreso de la serie y anticipar el escenario que enfrentará Kate Wyler.

La cuarta temporada llegará después de los acontecimientos de la tercera y retomará una trama marcada por secretos políticos y personales.

El nuevo avance pondrá el foco en una situación que cambiará las condiciones para la protagonista. Kate descubrirá información que afectará directamente su relación con Hal y su vínculo con Grace Penn.

Al mismo tiempo, tendrá que considerar las consecuencias internacionales de lo ocurrido. El robo de un arma nuclear rusa elevará el nivel de riesgo y situará la historia en un escenario donde una crisis podría escalar.

Cuándo se estrena la cuarta temporada de La diplomática en Netflix

Netflix estrenará la cuarta temporada de La diplomática el próximo 15 de octubre.

Los nuevos episodios llegarán exclusivamente a la plataforma. La fecha marcará el regreso de Kate Wyler después de los acontecimientos de la tercera temporada.

La historia continuará desde ese punto y mostrará a la protagonista frente a una revelación que podría tener consecuencias imprevisibles.

El secreto relacionado con el arma nuclear rusa se convertirá en el eje de una nueva crisis. Kate deberá decidir cómo actuar mientras intenta entender el alcance de la operación.

La diplomática volverá a mezclar secretos, poder y decisiones límite

La cuarta temporada continuará explorando el costado político y personal de Kate Wyler. La protagonista tendrá que desenvolverse entre negociaciones diplomáticas, secretos de Estado y relaciones atravesadas por la desconfianza.

El regreso de la serie encontrará a Kate ante una de las situaciones más complejas de su carrera. El secreto sobre el arma nuclear rusa pondrá en marcha un conflicto con posibles consecuencias internacionales.

Netflix ya confirmó la fecha. La diplomática estrenará sus nuevos episodios el 15 de octubre y llevará nuevamente a Kate Wyler al centro de una crisis donde las alianzas, la información y las decisiones políticas podrían cambiarlo todo.

Avance oficial de La diplomática: Temporada 4 en Netflix