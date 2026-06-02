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Cómo hacer hamburguesas caseras llenas de sabor: la receta fácil y rendidora

Con ingredientes simples y una preparación al alcance de cualquiera, esta receta permite obtener una opción práctica para resolver almuerzos o cenas.

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Preparar hamburguesas caseras es una forma sencilla de tener una comida práctica y sabrosa.

Preparar hamburguesas caseras es una forma sencilla de tener una comida práctica y sabrosa.

Preparar hamburguesas caseras es una forma sencilla de tener una comida práctica y sabrosa. Con una combinación adecuada de carne, vegetales y condimentos, se pueden obtener medallones jugosos y con buen sabor, ideales para cocinar en el momento o conservar en el freezer.

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Además, suele ser una alternativa más económica y de mejor calidad que muchas de las que se venden ya elaboradas en supermercados y almacenes.

Ingredientes para 10 hamburguesas caseras

  • 1 kg de carne picada especial (roast beef)
  • 1 cebolla pequeña, picada bien fina o rallada.
  • 3 dientes de ajo.
  • Un puñado de perejil fresco.
  • 1/4 de morrón rojo.
  • 1 taza de zanahoria rallada fina.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 cucharadita de orégano seco.
  • 3 cucharadas de queso rallado tipo parmesano.
  • 2 cucharadas de mostaza.
  • Separadores de nylon para freezer.
  • Molde para hamburguesas (opcional).

Cómo hacer hamburguesas caseras paso a paso

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Elaboraci&oacute;n de hamburguesas caseras del canal de YouTube "Mono 1981".

Elaboración de hamburguesas caseras del canal de YouTube "Mono 1981".

1. Preparar los ingredientes: colocar la carne picada (roast beef) en un recipiente amplio. Picar bien la cebolla, el ajo, el perejil y el morrón, y rallar la zanahoria con la parte fina del rallador. Esto permite que se integren mejor y ayuda a mantener la jugosidad.

2. Mezclar todo: incorporar los vegetales, el queso rallado, la mostaza, el orégano, la sal y la pimienta. Mezclar con las manos hasta obtener una preparación homogénea.

3. Formar los medallones: se pueden utilizar moldes específicos o darles forma manualmente.

Con molde: colocar un separador de nylon en la base, agregar una porción de la preparación, cubrir con otro separador y presionar para compactar.

A mano: tomar una porción, darle forma redonda y aplastarla ligeramente hasta alcanzar el grosor deseado. Conviene sellar bien los bordes para evitar que se desarmen.

4. Guardar en el freezer: una vez listos, acomodarlos en un recipiente con tapa o en bolsas aptas para congelar, separados por láminas de nylon. Conservados de esta manera pueden mantenerse hasta tres meses.

5. Cocinar: no es necesario descongelarlos antes. Calentar una plancha o sartén apenas aceitada a fuego medio y cocinar los medallones tapados. Cuando la superficie cambie de color, dar vuelta y continuar la cocción hasta alcanzar el punto deseado.

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