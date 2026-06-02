Cómo hacer hamburguesas caseras llenas de sabor: la receta fácil y rendidora

3. Formar los medallones: se pueden utilizar moldes específicos o darles forma manualmente.

Con molde: colocar un separador de nylon en la base, agregar una porción de la preparación, cubrir con otro separador y presionar para compactar.

A mano: tomar una porción, darle forma redonda y aplastarla ligeramente hasta alcanzar el grosor deseado. Conviene sellar bien los bordes para evitar que se desarmen.

4. Guardar en el freezer: una vez listos, acomodarlos en un recipiente con tapa o en bolsas aptas para congelar, separados por láminas de nylon. Conservados de esta manera pueden mantenerse hasta tres meses.

5. Cocinar: no es necesario descongelarlos antes. Calentar una plancha o sartén apenas aceitada a fuego medio y cocinar los medallones tapados. Cuando la superficie cambie de color, dar vuelta y continuar la cocción hasta alcanzar el punto deseado.