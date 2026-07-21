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Marvel presenta el primer tráiler de "Avengers: Doomsday" y es la película más esperada del año

"Avengers: Doomsday", la nueva película de Marvel, estrena su primer adelanto antes de estrenarse exclusivamente en los cines.

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Marvel presenta el primer tráiler de Avengers: Doomsday y es la película más esperada del año. (Foto: Gentileza prensa)

Marvel presenta el primer tráiler de "Avengers: Doomsday" y es la película más esperada del año. (Foto: Gentileza prensa)

Ya están disponibles un nuevo tráiler y póster de "Avengers: Doomsday", el esperado estreno de Marvel Studios que llega a los cines el 17 de diciembre.

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Qué ver en Disney+: la nueva serie de Star Wars llega con una historia atrapante de 8 capítulos. (Foto: Captura de pantalla)

Avengers: Doomsday de Marvel Studios está dirigida por Anthony y Joe Russo, producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz, y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramírez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía.

Foto: Gentileza prensa.

Foto: Gentileza prensa.

En Avengers: Doomsday, queridos héroes de tres universos distintos se verán arrastrados hacia una colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna otra que hayan encontrado.

Avengers: Doomsday estrena exclusivamente en cines el 17 de diciembre de 2026.

Tráiler oficial doblado de "Avengers: Doomsday"

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