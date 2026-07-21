Laura Esquivel se refirió a las terribles críticas por felicitar a España tras haber ganado el Mundial: "Me duele"

Foto: @afaseleccion.

El video de Laura Esquivel aclarando su mensaje de felicitación a España por la Copa del Mundo

Laura Esquivel decidió grabar un video que subió a las redes para enfrentar la polémica que generó su saludo a España tras la obtención del Mundial 2026.

“Cuando terminó el partido realmente no tenía palabras para expresar la tristeza que sentía sabiendo que seguramente iba a ser el último Mundial de Messi. Y dentro de ese pensamiento lo que sí tenía muy seguro era que tenía que felicitar al país que había ganado", comenzó su descargo la actriz.

Y defendió su postura remarcando la sorpresa que le generó leer ciertas agresiones recibidas: "Creo que no tiene nada de malo, ojalá pudiéramos hacer eso siempre en vez de crear separación poder reconocer. Muchos se ve que lo entendieron mal, negativo. Yo no soy una persona futbolera pero sí siento los mundiales muy a pecho. Me han llovido comentarios de todo tipo, el nivel de agresión no llega ni a Plutón".

“Para todos aquellos que entraron a mis redes para bardearme y decirme algo feo, quiero que sepan que yo nací en Argentina, me crié en Argentina, vivo en Argentina, elijo mi país cada día, salgo adelante, pago mis impuestos y represento a mi país no solo en mi propio país sino también afuera y me da mucha honra y estoy agradecida y feliz”, continuó Laura Esquivel.

"Hay mucho por pensar me parece, no quería dejar pasar este tema porque cada vez que seguía leyendo sus mensajes no lo podía creer", reflexionó sobre el tema.

Y cerró: "Soy una persona transparente y sentí la necesidad de tener que hablar más allá de que no era necesario. Me duele que pase esto con un comentario que causó mucha sensibilidad en muchas personas así que lo lamento si lo sintieron así. Priorizo siempre la amabilidad antes que la agresión y quiero seguir trayendo un mensaje de más paz entre nosotros".