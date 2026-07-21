Laura Esquivel se refirió a las terribles críticas por felicitar a España tras haber ganado el Mundial: "Me duele"

Laura Esquivel se vio envuelta en una impensada polémica tras felicitar a España por el Mundial 2026. “Felicidades querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro”, expresó desde Instagram la exprotagonista de Patito Feo.
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La actriz Laura Esquivel enfrentó los comentarios negativos que recibió en las últimas horas tras felicitar a España por el título Mundial 2026 tras ganarle a la Argentina.
Laura Esquivel se vio envuelta en una impensada polémica tras felicitar a España por el Mundial 2026. “Felicidades querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro”, expresó desde Instagram la exprotagonista de Patito Feo.
Lo cierto es que ese mensaje derivó en una catarata de críticas por sus palabras afectuosas para la selección rival de la Argentina en la gran final disputada en Nueva Jersey.
“Nunca le falté el respeto con nada en mis redes. Me llama la atención la cantidad de mensajes superagresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No solo hoy, sino siempre que mi país jugaba”, aseguró después en respuesta a varios cuestionamientos que recibió.
Lo cierto es que luego de esos mensajes que detectó en su contra, Laura Esquivel decidió hablar en profundidad del tema en un video que compartió desde su cuenta en Instagram, sorprendida por el nivel de agresión recibido en las últimas horas por la felicitación a la selección española.
Foto: @afaseleccion.
Laura Esquivel decidió grabar un video que subió a las redes para enfrentar la polémica que generó su saludo a España tras la obtención del Mundial 2026.
“Cuando terminó el partido realmente no tenía palabras para expresar la tristeza que sentía sabiendo que seguramente iba a ser el último Mundial de Messi. Y dentro de ese pensamiento lo que sí tenía muy seguro era que tenía que felicitar al país que había ganado", comenzó su descargo la actriz.
Y defendió su postura remarcando la sorpresa que le generó leer ciertas agresiones recibidas: "Creo que no tiene nada de malo, ojalá pudiéramos hacer eso siempre en vez de crear separación poder reconocer. Muchos se ve que lo entendieron mal, negativo. Yo no soy una persona futbolera pero sí siento los mundiales muy a pecho. Me han llovido comentarios de todo tipo, el nivel de agresión no llega ni a Plutón".
“Para todos aquellos que entraron a mis redes para bardearme y decirme algo feo, quiero que sepan que yo nací en Argentina, me crié en Argentina, vivo en Argentina, elijo mi país cada día, salgo adelante, pago mis impuestos y represento a mi país no solo en mi propio país sino también afuera y me da mucha honra y estoy agradecida y feliz”, continuó Laura Esquivel.
"Hay mucho por pensar me parece, no quería dejar pasar este tema porque cada vez que seguía leyendo sus mensajes no lo podía creer", reflexionó sobre el tema.
Y cerró: "Soy una persona transparente y sentí la necesidad de tener que hablar más allá de que no era necesario. Me duele que pase esto con un comentario que causó mucha sensibilidad en muchas personas así que lo lamento si lo sintieron así. Priorizo siempre la amabilidad antes que la agresión y quiero seguir trayendo un mensaje de más paz entre nosotros".