Adrián Ravier defendió el programa del Gobierno y afirmó que los salarios reales "van a seguir mejorando"

"Sabemos que hay gente que no llega a fin de mes pero no creemos que sea la generalidad de los argentinos. De hecho, cae la pobreza y la indigencia", replicó el vocero ante una pregunta puntual de periodistas acreditados en la Casa Rosada.

No obstante, para explicar como se llegó a esta situación luego de dos años y medio de gobierno de Milei, Ravier volvió a responsabilizar al kirchnerismo de la crisis que atraviesa buena parte de los argentinos, según admitió el Banco Central con datos oficiales que dan cuenta del aumeento de la curva de la morocidad.

Ravier y la "devaluación del 118%"

Ravier defendió la devaluación adoptada de hecho por Milei cuando asumió en diciembre de 2023. El vocero presidencial recordó que "Argentina tenía una brecha muy atrasada y el presidente tuvo que hacer una devaluación del 118% para llegar al precio de $800 el dólar al inicio de la gestión", con el objetivo de "recomponer el precio del dólar a la oferta y la demanda de divisas, además de todas las restricciones que había".

El nuevo vocero presidencial reconoció que el Gobierno sabía que "una devaluacion del 118 % hunde técnicamente los salarios reales a un pozo", pero aseguró que "desde ese momento a hoy, los salarios reales crecen y también crecen todos los servicios, el consumo, la construcción" pereo "desde el pozo en el que nos dejaron".

"Javier Milei tuvo que hacer esa devaluación para blanquear el pozo de miseria en que nos dejó el kirchnerismo pero en 2024 ya empezó a haber una muy buena recuperación del salario, que volvió a caer en 2025 por el escenario preelectoral que impactó en la demanda de dinero y generó otra devaluación del tipo de cambio", recordó.

Ravier reiteró que "tras los simbronazos del mercado provocados por la incertidumbre por las leyes votadas por el Congreso se terminaron tras el éxito en la elección de octubre del 2025 en las que "el mercado se empezó a recuperar".

Ravier dijo que "ahora" que el IPC "rompió el 2%" de techo mensual "las mejoras salariales reales van a estar por encima del IPC y creemos que en lo que queda del año el salario real va a mejorar". A esas señales se suma un crecimiento de inversiones que el gobierno pretende atraer con las leyes del RIGI, la "flexibilidad laboral" y la baja de impuestos y desregulaciones aplicadas en distintos sectores de la economía.

Ravier admitió que el cambio de modelo económico "genera tensiones" pero que resaltó que, después de mucho tiempo, "hace tres años seguidos que Argentina crece con Milei".

Las principales frases de Ravier: IPC, salarios y productividad