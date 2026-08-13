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Manchas de desodorante de la ropa: el TRUCO infalible de un ingeniero químico para eliminarlas

Un sencillo método permite tratar los residuos de desodorante que dejan marcas y una textura acartonada en la tela.

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Un sencillo método permite tratar los residuos de desodorante que dejan marcas y una textura acartonada en la tela.

Un sencillo método permite tratar los residuos de desodorante que dejan marcas y una textura acartonada en la tela.

Las manchas de desodorante son de las más difíciles de eliminar de la ropa. Con el tiempo, pueden dejar marcas visibles y una textura acartonada y persistente que no desaparece con un lavado habitual. La clave para eliminarlas está en comprender que no se trata de un problema aislado, sino de una combinación de factores que requiere el uso de distintos productos.

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Cómo se forman las manchas de desodorante en la ropa

Para limpiar adecuadamente una prenda, es importante distinguir qué tipo de residuos se acumulan en el tejido. El desodorante genera una suciedad mixta, compuesta por dos elementos que requieren diferentes tratamientos:

  • Parte orgánica: proviene de los aceites corporales y los fluidos que se desprenden durante la transpiración.
  • Parte inorgánica: está relacionada con las sales de aluminio presentes en algunos desodorantes.

Por este motivo, un único producto puede no ser suficiente para eliminar tanto el cerco como la rigidez que queda en la tela.

Qué productos sirven para eliminar las manchas de desodorante

Para tratar cada tipo de residuo se utilizan productos diferentes. El ácido cítrico resulta adecuado para actuar sobre los restos minerales, mientras que el percarbonato de sodio es efectivo para descomponer los residuos orgánicos y los fluidos corporales.

Según explica el ingeniero químico Diego Fernández en su canal de YouTube "Renovando con Ideas", ambos productos no deben mezclarse, ya que pueden neutralizarse entre sí y perder efectividad. Por eso, el procedimiento debe realizarse en dos etapas y con un enjuague entre ambas.

Cómo quitar las manchas de desodorante paso a paso

1. Remojo con ácido cítrico

En un recipiente con agua tibia, disolver media cucharada de ácido cítrico. Sumergir la zona afectada de la prenda y dejarla en remojo durante algunas horas.

Una vez terminado el proceso, enjuagar muy bien con abundante agua para retirar los restos de ácido antes de continuar.

2. Remojo con percarbonato de sodio

En otro recipiente, colocar agua bien caliente y agregar percarbonato de sodio. Sumergir la prenda y dejarla en remojo durante un par de horas.

Este segundo tratamiento apunta a eliminar los residuos orgánicos que permanecen en el tejido.

3. Lavado habitual

Después de completar ambos remojos, lavar la prenda a mano o en el lavarropas, de la manera habitual.

Cómo recuperar la suavidad de la ropa después de quitar las manchas

Al tratar de manera secuencial los distintos componentes, se puede eliminar el cerco y recuperar la suavidad de la tela, además de reducir la textura acartonada que suele quedar en la zona de las axilas.

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