Manchas de desodorante de la ropa: el TRUCO infalible de un ingeniero químico para eliminarlas

Qué productos sirven para eliminar las manchas de desodorante

Para tratar cada tipo de residuo se utilizan productos diferentes. El ácido cítrico resulta adecuado para actuar sobre los restos minerales, mientras que el percarbonato de sodio es efectivo para descomponer los residuos orgánicos y los fluidos corporales.

Según explica el ingeniero químico Diego Fernández en su canal de YouTube "Renovando con Ideas", ambos productos no deben mezclarse, ya que pueden neutralizarse entre sí y perder efectividad. Por eso, el procedimiento debe realizarse en dos etapas y con un enjuague entre ambas.

Cómo quitar las manchas de desodorante paso a paso

1. Remojo con ácido cítrico

En un recipiente con agua tibia, disolver media cucharada de ácido cítrico. Sumergir la zona afectada de la prenda y dejarla en remojo durante algunas horas.

Una vez terminado el proceso, enjuagar muy bien con abundante agua para retirar los restos de ácido antes de continuar.

2. Remojo con percarbonato de sodio

En otro recipiente, colocar agua bien caliente y agregar percarbonato de sodio. Sumergir la prenda y dejarla en remojo durante un par de horas.

Este segundo tratamiento apunta a eliminar los residuos orgánicos que permanecen en el tejido.

3. Lavado habitual

Después de completar ambos remojos, lavar la prenda a mano o en el lavarropas, de la manera habitual.

Cómo recuperar la suavidad de la ropa después de quitar las manchas

Al tratar de manera secuencial los distintos componentes, se puede eliminar el cerco y recuperar la suavidad de la tela, además de reducir la textura acartonada que suele quedar en la zona de las axilas.