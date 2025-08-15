Cómo preparar jabón de aloe vera y aprovechar sus beneficios naturales

La combinación de aloe vera con jabón de glicerina, aceite de oliva y aceites esenciales genera un producto natural, hidratante y aromático, que no solo limpia la piel sino que también la deja revitalizada y suave al tacto.

Cómo preparar el jabón de aloe vera casero

Lavar las hojas de aloe vera y sumergirlas en agua durante 24 horas para eliminar el acíbar. Cortar las hojas y extraer el gel transparente del interior.

Cortar el jabón de glicerina en cubos y derretirlo a baño María o microondas con intervalos cortos hasta que quede líquido, evitando que se queme.

Licuar el gel de aloe hasta obtener una pulpa uniforme y mezclarlo con la glicerina derretida.

Añadir unas gotas de aceite esencial al gusto y agregar aceite de oliva tibio, mezclando hasta lograr una consistencia homogénea.

Verter la mezcla en moldes y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego colocar en la heladera hasta que el jabón se solidifique completamente.

El resultado es un jabón natural y nutritivo, que combina las propiedades calmantes, hidratantes y antioxidantes del aloe vera con los beneficios de otros ingredientes vegetales. Este jabón puede formar parte de la rutina diaria de cuidado de la piel, aportando suavidad, frescura y bienestar.