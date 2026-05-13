Fin de ciclo: Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano

Si bien el equipo logró clasificarse entre los mejores de su zona en el Apertura, la conducción evaluó un semestre marcado por los altibajos y la falta de una identidad clara. Según indicaron desde la directiva, fue el mismo Tévez quien decidió no renovar el vínculo, entendiendo que el escenario post-clásico no era el ideal para proyectar la segunda mitad del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATalleresdecba/status/2054543241366687759?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2054543241366687759%7Ctwgr%5Eea7c490d38a630c5b9c2e26a05b0d1209f4988e3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Fliga-profesional-de-futbol%2Fcarlos-tevez-tallertes-no-seguira-eliminacion-belgrano-id730168.html&partner=&hide_thread=false ¡ !



Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución



El cuerpo técnico,… pic.twitter.com/jZhF9LyoD5 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 13, 2026

¿Quién dirigirá a Talleres en el partido contra Atlético Tucumán?

A pesar de que su contrato finaliza formalmente en junio, la desvinculación tendrá efectos inmediatos en el banco de suplentes. Se confirmó que Carlos Tévez no estará presente el miércoles 20 de mayo cuando Talleres enfrente a Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Ese encuentro, que se disputará en Santiago del Estero, aparece como el primer desafío de la era post-Tévez. El plantel deberá buscar una recuperación deportiva inmediata bajo un mando interino mientras la dirigencia inicia formalmente la búsqueda de un nuevo entrenador y planifica la reestructuración necesaria para el resto de la temporada 2026.

Cuál es el balance del paso del "Apache" por la "T"

El ciclo de Tévez en Córdoba termina con una sensación agridulce. Por un lado, consiguió el objetivo inicial de meter al equipo en los Play-offs del torneo doméstico, pero por otro, no logró consolidar un funcionamiento general convincente más allá de algunos pasajes positivos.

La eliminación ante Belgrano terminó pesando más que los logros previos, dejando al club en una situación de incertidumbre técnica a pocos días de un partido eliminatorio por Copa Argentina. Ahora, el foco de la institución estará puesto en encontrar un perfil que logre dar esa respuesta anímica y futbolística que, según la mirada dirigencial, faltó en el momento más importante del semestre.