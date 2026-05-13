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Fin de ciclo: Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano

La derrota ante Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura dinamitó las negociaciones que estaban encaminadas y Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de la "T".

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Fin de ciclo: Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano

El fútbol cordobés vive horas de cambios profundos. Tras la dolorosa eliminación en el Torneo Apertura, se confirmó que Carlos Tévez no seguirá en Talleres una vez que venza su contrato el próximo 30 de junio. Lo que hasta hace unos días parecía una renovación inminente, terminó transformándose en una salida abrupta provocada por el impacto deportivo del clásico cordobés.

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El escenario cambió drásticamente tras la caída ante Belgrano en los octavos de final. Antes de ese encuentro, las negociaciones entre el club y el entrenador estaban encaminadas hacia la continuidad, e incluso el propio "Apache" había manifestado públicamente su intención de encarar un proceso largo al frente del plantel albiazul. Sin embargo, la derrota ante el máximo rival fue el punto de quiebre definitivo que enfrió el vínculo y modificó el rumbo de las conversaciones.

Por qué se va Carlos Tévez de Talleres de Córdoba

El motivo central de la salida radica en el impacto anímico y futbolístico que dejó el clásico. La dirigencia y el cuerpo técnico esperaban una respuesta diferente en un partido de semejante trascendencia. La versión que mostró la "T" en ese encuentro, lejana a las expectativas para un duelo de eliminación directa, fue determinante para que se decidiera cerrar el ciclo al finalizar el contrato.

Si bien el equipo logró clasificarse entre los mejores de su zona en el Apertura, la conducción evaluó un semestre marcado por los altibajos y la falta de una identidad clara. Según indicaron desde la directiva, fue el mismo Tévez quien decidió no renovar el vínculo, entendiendo que el escenario post-clásico no era el ideal para proyectar la segunda mitad del año.

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¿Quién dirigirá a Talleres en el partido contra Atlético Tucumán?

A pesar de que su contrato finaliza formalmente en junio, la desvinculación tendrá efectos inmediatos en el banco de suplentes. Se confirmó que Carlos Tévez no estará presente el miércoles 20 de mayo cuando Talleres enfrente a Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Ese encuentro, que se disputará en Santiago del Estero, aparece como el primer desafío de la era post-Tévez. El plantel deberá buscar una recuperación deportiva inmediata bajo un mando interino mientras la dirigencia inicia formalmente la búsqueda de un nuevo entrenador y planifica la reestructuración necesaria para el resto de la temporada 2026.

Cuál es el balance del paso del "Apache" por la "T"

El ciclo de Tévez en Córdoba termina con una sensación agridulce. Por un lado, consiguió el objetivo inicial de meter al equipo en los Play-offs del torneo doméstico, pero por otro, no logró consolidar un funcionamiento general convincente más allá de algunos pasajes positivos.

La eliminación ante Belgrano terminó pesando más que los logros previos, dejando al club en una situación de incertidumbre técnica a pocos días de un partido eliminatorio por Copa Argentina. Ahora, el foco de la institución estará puesto en encontrar un perfil que logre dar esa respuesta anímica y futbolística que, según la mirada dirigencial, faltó en el momento más importante del semestre.

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