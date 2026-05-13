En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
perro
Misterio
Mascotas

Fin del misterio: por qué los perros olfatean las zonas íntimas

Un gesto tan incómodo como habitual en los perros tiene una explicación científica vinculada a su extraordinario sentido del olfato.

Banner Seguinos en google DESK
El olfato de los perros les permite detectar información sobre el estado físico

El olfato de los perros les permite detectar información sobre el estado físico, emocional y hormonal de las personas.

Pocas escenas generan tanta incomodidad en una reunión como ese momento en el que un perro se acerca de golpe a una persona y dirige su hocico hacia la zona genital. Aunque para muchos resulte embarazoso, especialistas en comportamiento animal aseguran que se trata de una conducta completamente natural que les permite a los perros obtener información sobre el estado físico, emocional e incluso hormonal de los humanos.

Leé también Qué alimentos pueden alargar la vida de tu perro y cómo deben consumirse
Una alimentación variada con ingredientes naturales puede ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de los perros.

Para los perros, según explica el veterinario Manuel Manzano en su canal de YouTube, este gesto es simplemente una forma de recopilar datos sobre el organismo, el estado de ánimo y hasta la identidad de una persona.

El “DNI químico” de los humanos que atrae a los perros

Embed

La explicación de esta conducta está en las glándulas apocrinas, presentes en las axilas y en la zona genital. Estas liberan feromonas, sustancias químicas que el olfato humano prácticamente no percibe, pero que para los perros funcionan como una enorme fuente de información.

A través de esas señales químicas, el animal puede identificar de manera inequívoca a cada persona. "El perro te identifica y dice: 'es mi dueño'", explica Manzano.

Ni el aseo personal ni los perfumes más fuertes logran ocultar completamente esa huella química. Además de reconocer a las personas, los perros también pueden detectar si alguien está estresado, nervioso, de mal humor o excitado.

Un radar para detectar cambios físicos y enfermedades

perro.embarazo

La extraordinaria capacidad olfativa de los perros también les permite percibir alteraciones hormonales y determinados cambios fisiológicos.

Según Manzano, un perro puede detectar un embarazo mucho antes de que la mujer lo descubra. También es capaz de identificar la ovulación gracias a la liberación de progestágenos, asociando incluso esos cambios hormonales con modificaciones en el estado de ánimo.

Relaciones sexuales recientes

El especialista también explica que los perros pueden saber si una persona tuvo relaciones sexuales recientemente. Incluso después de bañarse, el cuerpo continúa liberando feromonas vinculadas "al cariño, el afecto y el enamoramiento".

Alertas médicas

Otra de las capacidades más llamativas del olfato canino es la detección de enfermedades. Diversos estudios demostraron que algunos perros pueden identificar episodios de epilepsia, cuadros de diabetes y distintos tipos de cáncer, como el de próstata o el de ovario.

Cuándo el olfateo puede ser una señal de alerta

Cuando un perro olfatea a una visita, generalmente se trata de una forma de saludo y reconocimiento. Es el modo que tiene el animal de analizar quién es esa persona y en qué estado se encuentra.

Sin embargo, existe una situación puntual que sí puede requerir atención. Si el perro se muestra especialmente intranquilo, nervioso o insiste repetidamente con el mismo comportamiento, algunos especialistas consideran que podría estar detectando un cambio importante en la química corporal.

En esos casos, Manzano recomienda prestar atención. "No hay que alarmarse, pero sí empezar a sospechar que quizás se esté padeciendo alguna enfermedad", advierte.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
perro Misterio
Notas relacionadas
Mortero, el perro argentino que fue soldado prisionero en Malvinas y que se salvó de ser arrojado al mar
Prime Video estrenó "Off Campus", la serie de 8 episodios que todos estaban esperando
Subte: cómo viajar gratis este fin de semana en la Línea A

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar