Fin del misterio: por qué los perros olfatean las zonas íntimas

A través de esas señales químicas, el animal puede identificar de manera inequívoca a cada persona. "El perro te identifica y dice: 'es mi dueño'", explica Manzano.

Ni el aseo personal ni los perfumes más fuertes logran ocultar completamente esa huella química. Además de reconocer a las personas, los perros también pueden detectar si alguien está estresado, nervioso, de mal humor o excitado.

Un radar para detectar cambios físicos y enfermedades

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La extraordinaria capacidad olfativa de los perros también les permite percibir alteraciones hormonales y determinados cambios fisiológicos.

Según Manzano, un perro puede detectar un embarazo mucho antes de que la mujer lo descubra. También es capaz de identificar la ovulación gracias a la liberación de progestágenos, asociando incluso esos cambios hormonales con modificaciones en el estado de ánimo.

Relaciones sexuales recientes

El especialista también explica que los perros pueden saber si una persona tuvo relaciones sexuales recientemente. Incluso después de bañarse, el cuerpo continúa liberando feromonas vinculadas "al cariño, el afecto y el enamoramiento".

Alertas médicas

Otra de las capacidades más llamativas del olfato canino es la detección de enfermedades. Diversos estudios demostraron que algunos perros pueden identificar episodios de epilepsia, cuadros de diabetes y distintos tipos de cáncer, como el de próstata o el de ovario.

Cuándo el olfateo puede ser una señal de alerta

Cuando un perro olfatea a una visita, generalmente se trata de una forma de saludo y reconocimiento. Es el modo que tiene el animal de analizar quién es esa persona y en qué estado se encuentra.

Sin embargo, existe una situación puntual que sí puede requerir atención. Si el perro se muestra especialmente intranquilo, nervioso o insiste repetidamente con el mismo comportamiento, algunos especialistas consideran que podría estar detectando un cambio importante en la química corporal.

En esos casos, Manzano recomienda prestar atención. "No hay que alarmarse, pero sí empezar a sospechar que quizás se esté padeciendo alguna enfermedad", advierte.