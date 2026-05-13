Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de episodios cortos y es ideal para maratonear

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El problema aparece cuando ese vínculo empieza a crecer en silencio dentro de una familia que todavía arrastra heridas del pasado. La situación escala rápidamente y el deseo comienza a chocar con la lealtad familiar.

Netflix presenta así un triángulo emocional cargado de conflictos internos, silencios incómodos y decisiones que podrían destruir por completo a los protagonistas.

El formato de episodios cortos busca conquistar al público

Netflix continúa explorando formatos breves y dinámicos para captar la atención de usuarios que consumen contenido desde dispositivos móviles o buscan historias rápidas.

En el caso de Entre padre e hijo, cada episodio dura alrededor de 10 minutos. Esa estructura permite que la trama avance rápidamente sin perder intensidad.

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La estrategia también apunta a generar maratones cortas y altamente adictivas. Cada capítulo termina con revelaciones o situaciones tensas que empujan al espectador a continuar viendo la serie.

Este tipo de narrativa se volvió cada vez más popular dentro del streaming, especialmente entre quienes prefieren historias compactas pero emocionalmente fuertes.

Furor en Netflix por las series y películas mexicanas

Netflix continúa fortaleciendo su apuesta por las producciones latinoamericanas. Durante los últimos años, las series mexicanas lograron consolidarse como uno de los contenidos más consumidos dentro de la plataforma.

Con Entre padre e hijo, la compañía busca captar tanto al público regional como a los espectadores internacionales fanáticos de los dramas intensos y los romances imposibles.

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Cuándo se estrena "Entre padre e hijo" en Netflix

La serie Entre padre e hijo estará disponible en Netflix desde este miércoles 13 de mayo de 2026. Para acceder a los episodios será necesario contar con una suscripción activa a la plataforma.

La producción se podrá ver en televisores, celulares, tablets y computadoras, como ocurre con el resto del catálogo del servicio de streaming.

Por qué "Entre padre e hijo" es uno de los estrenos más comentados

La combinación de romance prohibido, secretos familiares y una investigación alrededor de una muerte sospechosa convierte a esta serie en una de las apuestas más fuertes de Netflix para mayo.

Además, el formato breve favorece el consumo rápido y permite que la historia mantenga tensión constante desde el primer episodio.

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La producción también aprovecha uno de los recursos más efectivos del streaming actual: dejar preguntas abiertas todo el tiempo para sostener el interés del público.

Con actuaciones intensas, una trama emocionalmente incómoda y un misterio central todavía sin resolver, Entre padre e hijo apunta a convertirse en una de las ficciones mexicanas más comentadas de las próximas semanas.

El elenco principal de "Entre padre e hijo" en Netflix

Pamela Almanza

Erick Elías

Graco Sendel

Natalia Plascencia

Ivanna Castro

Carmen Delgado

Tráiler oficial de "Entre padre e hijo" en Netflix