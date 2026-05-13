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Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de episodios cortos y es ideal para maratonear

Esta nueva serie con capítulos cortos llegó a Netflix con una historia marcada por un romance prohibido y secretos familiares que cambian todo.

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Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de episodios cortos y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de episodios cortos y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Netflix vuelve a apostar por las producciones mexicanas con "Entre padre e hijo", una serie que mezcla pasión, tensión familiar y un misterio que amenaza con destruir a todos sus protagonistas. La ficción se estrenó este miércoles 13 de mayo de 2026 y promete convertirse en una de las producciones más comentadas de la plataforma gracias a su formato de capítulos breves.

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Con apenas 20 episodios cortos de aproximadamente 10 minutos cada uno, la serie apunta directamente al público que busca historias rápidas, adictivas y fáciles de maratonear. El proyecto está encabezado por Pamela Almanza, Erick Elías y Graco Sendel, quienes interpretan a los protagonistas de un vínculo tan peligroso como imposible de ignorar.

De qué trata "Entre padre e hijo" en Netflix

La trama de Entre padre e hijo comienza con Bárbara, una exitosa abogada que viaja a la hacienda familiar de su prometido para compartir unos días aparentemente tranquilos antes de la boda. Sin embargo, lo que parecía ser una visita rutinaria se transforma rápidamente en una experiencia marcada por la tensión y los secretos.

Bárbara está comprometida con Álvaro, un piloto con quien planea comenzar una nueva vida. Pero todo cambia cuando conoce más de cerca a Iker, el hijo de Álvaro. Entre ambos surge una conexión inesperada que se vuelve cada vez más intensa.

Entre padre e hijo Netflix 2

El problema aparece cuando ese vínculo empieza a crecer en silencio dentro de una familia que todavía arrastra heridas del pasado. La situación escala rápidamente y el deseo comienza a chocar con la lealtad familiar.

Netflix presenta así un triángulo emocional cargado de conflictos internos, silencios incómodos y decisiones que podrían destruir por completo a los protagonistas.

El formato de episodios cortos busca conquistar al público

Netflix continúa explorando formatos breves y dinámicos para captar la atención de usuarios que consumen contenido desde dispositivos móviles o buscan historias rápidas.

En el caso de Entre padre e hijo, cada episodio dura alrededor de 10 minutos. Esa estructura permite que la trama avance rápidamente sin perder intensidad.

Entre padre e hijo Netflix 3

La estrategia también apunta a generar maratones cortas y altamente adictivas. Cada capítulo termina con revelaciones o situaciones tensas que empujan al espectador a continuar viendo la serie.

Este tipo de narrativa se volvió cada vez más popular dentro del streaming, especialmente entre quienes prefieren historias compactas pero emocionalmente fuertes.

Furor en Netflix por las series y películas mexicanas

Netflix continúa fortaleciendo su apuesta por las producciones latinoamericanas. Durante los últimos años, las series mexicanas lograron consolidarse como uno de los contenidos más consumidos dentro de la plataforma.

Con Entre padre e hijo, la compañía busca captar tanto al público regional como a los espectadores internacionales fanáticos de los dramas intensos y los romances imposibles.

Entre padre e hijo Netflix 4

Cuándo se estrena "Entre padre e hijo" en Netflix

La serie Entre padre e hijo estará disponible en Netflix desde este miércoles 13 de mayo de 2026. Para acceder a los episodios será necesario contar con una suscripción activa a la plataforma.

La producción se podrá ver en televisores, celulares, tablets y computadoras, como ocurre con el resto del catálogo del servicio de streaming.

Por qué "Entre padre e hijo" es uno de los estrenos más comentados

La combinación de romance prohibido, secretos familiares y una investigación alrededor de una muerte sospechosa convierte a esta serie en una de las apuestas más fuertes de Netflix para mayo.

Además, el formato breve favorece el consumo rápido y permite que la historia mantenga tensión constante desde el primer episodio.

Entre padre e hijo Netflix 5

La producción también aprovecha uno de los recursos más efectivos del streaming actual: dejar preguntas abiertas todo el tiempo para sostener el interés del público.

Con actuaciones intensas, una trama emocionalmente incómoda y un misterio central todavía sin resolver, Entre padre e hijo apunta a convertirse en una de las ficciones mexicanas más comentadas de las próximas semanas.

El elenco principal de "Entre padre e hijo" en Netflix

  • Pamela Almanza
  • Erick Elías
  • Graco Sendel
  • Natalia Plascencia
  • Ivanna Castro
  • Carmen Delgado

Tráiler oficial de "Entre padre e hijo" en Netflix

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