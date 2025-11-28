Cómo preparar una salsa blanca que siempre sale bien: el método que está volviendo tendencia

Leche

Manteca

Harina

Sal

Nuez moscada (opcional)

Pimienta (opcional)

La combinación de manteca y harina es lo que se conoce como roux, la base espesa que después se mezcla con la leche caliente para formar la salsa. A partir de allí, se pueden ajustar los condimentos y la textura según el uso que tenga la preparación.

Cómo se hace la salsa blanca paso a paso

El procedimiento clásico suele seguir estos pasos:

Derretir la manteca en una olla o sartén a fuego medio.

Agregar la harina y mezclar bien para formar una pasta homogénea. Este es el roux, que debe cocinarse unos minutos para que pierda el sabor a harina cruda.

Incorporar la leche de a poco , preferentemente tibia o caliente, mientras se mezcla constantemente con un batidor de mano para evitar la formación de grumos.

Remover sin parar hasta que la salsa comience a espesar.

Condimentar con sal, y si se desea, con nuez moscada y pimienta.

Una vez alcanzada la textura deseada, la salsa está lista para utilizar. Si se necesita más espesa, basta con dejarla cocinar unos minutos más; si está demasiado densa, se puede agregar un chorrito de leche para ajustarla.

Cómo evitar que la salsa blanca tenga grumos

Uno de los errores más comunes a la hora de preparar salsa blanca es que aparezcan grumos. Para reducir esa posibilidad, suelen recomendarse algunas técnicas simples:

Incorporar la leche siempre de a poco.

Usar batidor de mano en lugar de cuchara.

No dejar que la preparación hierva fuerte.

Cocinar el roux el tiempo suficiente antes de mezclarlo con la leche.

Estas pequeñas precauciones ayudan a lograr una textura pareja y cremosa, incluso si no se tiene mucha experiencia.

En qué platos se puede usar esta salsa casera

La salsa blanca es una de las más versátiles de la cocina. Entre los usos más habituales se encuentran:

Lasagnas y canelones

Tallarines o fideos con salsa suave

Coliflor, brócoli o verduras gratinadas

Pollo o carnes al horno

Rellenos de tartas o pastas

Su capacidad para combinar con distintos ingredientes la convierte en una preparación base que nunca pasa de moda.

Un clásico que sigue vigente

La salsa blanca casera demuestra que no hace falta una lista extensa de ingredientes para lograr un resultado delicioso. Con algunos cuidados básicos y un procedimiento sencillo, se puede obtener una salsa cremosa, suave y adaptable a múltiples recetas. Su vigencia en la cocina cotidiana confirma que, muchas veces, lo fundamental sigue siendo lo más simple.