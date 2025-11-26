La receta que todos buscan: cómo preparar un aderezo César casero en pocos pasos

Salsa inglesa

Aceite de oliva

Anchoas picadas

Yogur natural para aligerar la mezcla

Sin embargo, la base tradicional se mantiene centrada en la mayonesa, el queso, el limón y el ajo.

Cómo es el paso a paso para lograr un aderezo cremoso

La preparación del aderezo César casero se caracteriza por su simpleza. No requiere batidor eléctrico ni técnicas específicas. El procedimiento es el siguiente:

Colocar la mayonesa en un bowl pequeño.

Agregar el ajo picado y el jugo de limón.

Sumar el queso rallado y la mostaza.

Mezclar de forma enérgica hasta obtener una crema homogénea.

Ajustar con sal, pimienta y, si se desea, un toque de salsa inglesa o unas gotas de aceite de oliva.

El resultado es una emulsión espesa, suave y con un equilibrio entre lo ácido y lo salado. El sabor puede modificarse fácilmente variando la cantidad de limón o de queso, según preferencia.

Para qué platos sirve este aderezo además de la clásica ensalada César

Si bien este aderezo se asocia automáticamente a la ensalada César —que incluye lechuga, pollo, queso y crutones—, su uso va mucho más allá. Su textura lo convierte en una opción ideal para:

Aderezar wraps o sandwiches

Acompañar vegetales asados

Combinar con pollo grillado

Servir como dip para bastones de verduras

Acompañar papas horneadas o al vapor

Su versatilidad explica por qué se volvió un básico en muchas cocinas domésticas.

Cómo conservarlo y cuánto dura en la heladera

Una vez preparado, el aderezo César casero puede guardarse en un frasco o recipiente hermético. Al estar elaborado con mayonesa, queso y limón, su conservación en frío es indispensable. Generalmente, se mantiene en buen estado durante dos o tres días refrigerado. Pasado ese tiempo, su sabor y textura pueden variar, por lo que se recomienda prepararlo en cantidades acordes al consumo inmediato.