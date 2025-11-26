En vivo Radio La Red
Cookies de avena y banana: la receta casera para hacer las galletitas saludables del momento

Una preparación casera, económica y rápida que combina dos ingredientes simples y nutritivos para lograr unas cookies húmedas, suaves y perfectas para cualquier momento del día.

Las recetas simples, rápidas y con pocos ingredientes se convirtieron en una categoría estrella dentro de las búsquedas gastronómicas. En ese marco, las cookies de avena y banana resurgen cada cierto tiempo como una opción ideal para quienes buscan algo dulce, casero y accesible. Su popularidad se explica por la facilidad de preparación y por el uso de ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina. Sin azúcar refinada añadida y con un proceso que no demanda técnica, esta receta invita tanto a principiantes como a quienes disfrutan de opciones más equilibradas para el día a día.

Estas cookies combinan la cremosidad natural de la banana madura con la textura noble de la avena, logrando una masa manejable y versátil. Además, permiten sumar otros ingredientes según preferencia: chips de chocolate, frutos secos, canela o esencia de vainilla. La variedad de adaptaciones hace que la preparación tenga diferentes versiones, aunque la base siempre se mantiene igual: dos ingredientes y pocos pasos.

Qué ingredientes se necesitan para preparar estas cookies caseras

La receta clásica que se viralizó en redes y blogs gastronómicos parte de una lista muy simple. Para una tanda estándar, los ingredientes base son:

  • 1 banana madura

  • 1 taza de avena (puede ser tradicional o instantánea)

A partir de allí, hay agregados opcionales según gusto personal, como:

  • Chips de chocolate

  • Canela

  • Esencia de vainilla

  • Cacao amargo

  • Nueces o almendras picadas

La clave está en usar una banana bien madura, ya que aporta humedad y dulzor natural, evitando sumar azúcar extra.

Cómo se preparan las cookies paso a paso

El procedimiento también es accesible para cualquier persona, incluso para quienes nunca cocinaron. El paso a paso es el siguiente:

  • Pisar la banana con un tenedor hasta obtener un puré sin trozos grandes.

  • Incorporar la avena y mezclar hasta formar una pasta homogénea.

  • Agregar los opcionales elegidos para darle sabor o textura.

  • Formar pequeñas bolitas con la mezcla y aplastarlas ligeramente para dar forma de cookie.

  • Llevar a horno moderado (alrededor de 180°C) durante 12 a 15 minutos para que se cocinen y doren levemente.

  • Retirar, dejar enfriar y servir.

La cocción puede variar mínimamente según el horno, pero el resultado siempre apunta a una cookie tierna, húmeda y de sabor suave.

Por qué estas cookies se volvieron una opción tan elegida

Además de ser una receta apta para cualquier nivel, hay varias razones detrás de su popularidad. En primer lugar, permiten resolver una merienda o desayuno con pocos ingredientes y sin planificación previa. También son una alternativa práctica para aprovechar bananas muy maduras que ya no se quieren consumir solas.

Otro punto a favor es que no requieren manteca, harina refinada ni azúcar añadida, lo que las convierte en una opción buscada por quienes prefieren preparaciones más livianas. A esto se suma que son portables, fáciles de guardar y se adaptan sin problema a distintas versiones según los gustos personales.

Cómo conservarlas y por cuánto tiempo duran

Una vez cocidas, las cookies pueden guardarse en un recipiente hermético. Suelen mantener buena textura durante dos o tres días a temperatura ambiente. Si se busca prolongar su conservación, es posible refrigerarlas y recalentarlas unos segundos antes de comer para recuperar suavidad.

