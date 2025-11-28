Wraps de lechuga con pollo y verduras: la receta fresca y liviana que va a ser tu favorita este verano

Hojas de lechuga grandes (generalmente tipo capuchina o criolla)

Pechuga de pollo cocida y picada o desmenuzada

Zanahoria rallada

Morrón picado

Cebolla o cebolla de verdeo

Palta o tomate (opcional)

Sal y pimienta

Algún aderezo simple, como limón, mayonesa, yogur o mostaza, según preferencia

La clave está en elegir hojas grandes y enteras, que actúen como “envoltura” natural. En cuanto al pollo, puede utilizarse cocido a la plancha, hervido o incluso el que haya quedado de una preparación anterior.

Cómo se prepara el relleno para estos wraps caseros

El paso a paso suele ser sencillo y adaptable:

Cocción del pollo: Cocinar la pechuga al gusto —hervida o a la plancha— y luego picarla o desmenuzarla.

Preparación de las verduras: Rallar la zanahoria y picar el morrón y la cebolla. Todas las verduras deben estar frescas para mantener la textura crujiente.

Mezcla del relleno: Combinar el pollo con las verduras en un bowl y condimentar con sal, pimienta y el aderezo elegido.

Preparación de la lechuga: Lavar bien las hojas, secarlas y reservar las que estén enteras y amplias para poder rellenarlas sin que se rompan.

Cómo armar los wraps para que no se desarmen

Este es uno de los puntos más consultados cuando se trata de wraps sin masa. Para obtener buenos resultados, se suelen recomendar algunos pasos simples:

Colocar dos hojas de lechuga superpuestas para agregar firmeza.

Poner el relleno en el centro, sin sobrecargar.

Cerrar primero los bordes laterales y luego enrollar hacia adelante.

Si es necesario, asegurar con un palillo para facilitar la presentación.

Otra opción es usar hojas de lechuga más flexibles, que suelen adaptarse mejor al enrollado. La clave está en manipularlas con cuidado y mantener el relleno compacto.

Qué acompañamientos combinan mejor con estos wraps

Estos wraps son muy versátiles y pueden acompañarse con distintas opciones según el gusto:

Ensaladas frescas

Arroz frío o salteado

Papas al horno

Salsas simples como yogur con limón, mostaza o una vinagreta suave

Su carácter liviano permite combinarlos con distintas guarniciones sin que el plato resulte pesado.

Una opción saludable, práctica y adaptable

Los wraps de lechuga rellenos con pollo y verduras representan una tendencia que creció notablemente en los últimos años, sobre todo entre quienes buscan una alternativa fresca, baja en carbohidratos y lista en minutos. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, se pueden preparar en casa sin complicaciones y adaptar a cualquier gusto.