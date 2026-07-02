Conmoción en el mundo del espectáculo: asesinaron a un actor a sangre fría en su propia casa

Según informaron las autoridades, antes de ser detenido realizó una extraña llamada al 911, un detalle que ahora es clave para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al asesinato.

Tras ser arrestado, quedó acusado de homicidio, con una fianza fijada en dos millones de dólares, mientras los investigadores intentan determinar cuál fue el móvil del brutal ataque.

Por el momento, la Policía no reveló qué desencadenó la discusión ni qué relación mantenían víctima y acusado en los días previos al crimen, aunque todas las hipótesis permanecen abiertas.

James Handy había nacido en Nueva York y dedicó casi cinco décadas al mundo de la actuación. Aunque pocas veces ocupó el centro de la escena, su rostro era inconfundible para millones de espectadores que lo vieron formar parte de algunas de las producciones más exitosas del cine y la televisión.

Entre sus trabajos más recordados aparecen Jumanji (1995), Arachnophobia, The Rocketeer, Logan y su participación como el bartender Jimmy en Top Gun: Maverick. En televisión también dejó su huella en series como NCIS: Los Angeles, The West Wing, Cold Case, Alias, Law & Order y Criminal Minds.

La brutalidad del asesinato y las circunstancias que rodean el caso provocaron una enorme conmoción dentro de la comunidad artística. En las últimas horas comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y homenaje para un actor que, sin ser una superestrella, supo convertirse en una presencia habitual y muy respetada dentro de Hollywood.

Ahora, todas las miradas están puestas en la investigación judicial. Los detectives intentan reconstruir los últimos movimientos dentro de la vivienda para responder quién asesinó al actor.