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Conmoción en el mundo del espectáculo: asesinaron a un actor a sangre fría en su propia casa

El crimen que paralizó al espextáculo: importante actor de 81 años apareció con una puñalada en el pecho. Entertate.

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Conmoción en el mundo del espectáculo: asesinaron a un actor a sangre fría en su propia casa

Hollywood atraviesa uno de los momentos más oscuros del año. James Handy, actor de extensa trayectoria que participó en éxitos como Jumanji, Top Gun: Maverick, Logan, Alias, Law & Order, Criminal Minds y decenas de producciones más, fue asesinado a los 81 años en un crimen que mantiene en vilo a la industria del entretenimiento estadounidense.

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El actor fue encontrado gravemente herido en el jardín de su vivienda, ubicada en Tarzana, Los Ángeles, con una profunda puñalada en el pecho. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital por los servicios de emergencia, los médicos no lograron salvarle la vida.

La noticia cayó como una bomba en Hollywood. Nadie esperaba un desenlace tan violento para uno de los actores de reparto más reconocidos de las últimas décadas, un intérprete que construyó una carrera silenciosa pero brillante, con casi 150 participaciones entre películas y series.

Mientras colegas y fanáticos expresaban su dolor, la investigación dio un giro inesperado. El principal sospechoso del asesinato es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja del actor, quien además vivía en la misma propiedad donde ocurrió el crimen.

Según informaron las autoridades, antes de ser detenido realizó una extraña llamada al 911, un detalle que ahora es clave para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al asesinato.

Tras ser arrestado, quedó acusado de homicidio, con una fianza fijada en dos millones de dólares, mientras los investigadores intentan determinar cuál fue el móvil del brutal ataque.

Por el momento, la Policía no reveló qué desencadenó la discusión ni qué relación mantenían víctima y acusado en los días previos al crimen, aunque todas las hipótesis permanecen abiertas.

James Handy había nacido en Nueva York y dedicó casi cinco décadas al mundo de la actuación. Aunque pocas veces ocupó el centro de la escena, su rostro era inconfundible para millones de espectadores que lo vieron formar parte de algunas de las producciones más exitosas del cine y la televisión.

Entre sus trabajos más recordados aparecen Jumanji (1995), Arachnophobia, The Rocketeer, Logan y su participación como el bartender Jimmy en Top Gun: Maverick. En televisión también dejó su huella en series como NCIS: Los Angeles, The West Wing, Cold Case, Alias, Law & Order y Criminal Minds.

La brutalidad del asesinato y las circunstancias que rodean el caso provocaron una enorme conmoción dentro de la comunidad artística. En las últimas horas comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y homenaje para un actor que, sin ser una superestrella, supo convertirse en una presencia habitual y muy respetada dentro de Hollywood.

Ahora, todas las miradas están puestas en la investigación judicial. Los detectives intentan reconstruir los últimos movimientos dentro de la vivienda para responder quién asesinó al actor.

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