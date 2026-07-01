Reapareció la nena más linda del mundo: el increíble cambio de Thylane Blondeau a sus 25 años impactó a todos

Fiel a un estilo elegante y sofisticado, Thylane apostó por un vestido minimalista confeccionado por un reconocido atelier francés especializado en alta costura para novias. El diseño presentaba una silueta recta, escote cuadrado y tirantes anchos, aunque el gran protagonista fue una capa desmontable del mismo género que cubría los hombros y aportaba un toque de distinción.

La elección siguió una de las tendencias más fuertes del universo bridal, ya que este tipo de prendas permiten transformar completamente el look entre la ceremonia y la celebración.

El estilismo también dio que hablar. La modelo eligió un maquillaje muy natural, pensado para resaltar sus característicos ojos azules, mientras que llevó el cabello recogido en un rodete bajo con raya al medio.

El detalle que conquistó a todos fueron las pequeñas margaritas naturales distribuidas entre el peinado, un guiño romántico y bohemio que se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la ceremonia.}

Además, completó el look con un delicado ramo de calas blancas, una flor asociada a la pureza, los nuevos comienzos y la serenidad, que en los últimos años se transformó en una de las favoritas de las novias por su elegancia clásica.

La historia de Thylane Blondeau comenzó mucho antes de convertirse en una celebridad mundial. Tenía apenas cuatro años cuando debutó como modelo desfilando para Jean Paul Gaultier, y dos años después explotó su fama al ser considerada por distintos medios como "la niña más linda del mundo".

Con solo diez años volvió a romper todos los récords al protagonizar una producción para Vogue París, convirtiéndose en una de las modelos más jóvenes en lograrlo. Desde entonces trabajó para algunas de las firmas de lujo más importantes del planeta y construyó una sólida carrera dentro de la industria de la moda.

Hoy, lejos de aquella pequeña que cautivó al mundo con su belleza, Thylane Blondeau es una reconocida modelo internacional y también empresaria. Además de protagonizar campañas y desfiles para grandes marcas, desarrolló su propia firma de indumentaria, consolidando una carrera que logró trascender aquella etiqueta que la acompañó durante toda su infancia.

Su reaparición pública por su casamiento volvió a despertar la curiosidad de millones de personas, que quedaron impactadas al descubrir el increíble cambio de la nena que alguna vez fue considerada la más linda del mundo.