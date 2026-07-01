En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¡No puede ser!

Reapareció la nena más linda del mundo: el increíble cambio de Thylane Blondeau a sus 25 años impactó a todos

Impacto por la reaparición de Thylane Blondeau: así luce hoy a los 25 años y el cambio de vida que tomó. Conocela.

Banner Seguinos en google DESK
Reapareció la nena más linda del mundo: el increíble cambio de Thylane Blondeau a sus 25 años impactó a todos

Con apenas seis años, Thylane Blondeau se convirtió en un fenómeno internacional. Su rostro recorrió el mundo después de que distintos medios y revistas de moda la bautizaran como "la niña más linda del mundo", un título que marcó para siempre su carrera. Hoy, casi 20 años después, volvió a ser noticia por un motivo muy diferente: se casó con el DJ francés Ben Attal y las imágenes de la ceremonia no tardaron en viralizarse.

Leé también Netflix estrenó la película más esperada del año con Millie Bobby Brown y todos la están comentando
Netflix estrenó la película más esperada del año con Millie Bobby Brown y todos la están comentando. (Foto: Archivo)

La modelo francesa, que hoy tiene 25 años, selló su historia de amor en una íntima ceremonia realizada en el Ayuntamiento del distrito 16 de París, acompañada por familiares y amigos. La boda llegó apenas tres meses después de que la pareja anunciara su compromiso, tras una romántica propuesta en Grecia.

Ben Attal preparó una escena de película: eligió un paseo en barco para hacer la gran pregunta y luego sorprendió a Thylane con una cena privada frente al mar, rodeada de velas y pétalos de rosas.

Las imágenes del casamiento no solo llamaron la atención por el cambio físico de la modelo, sino también por el refinado look que eligió para dar el "sí".

Fiel a un estilo elegante y sofisticado, Thylane apostó por un vestido minimalista confeccionado por un reconocido atelier francés especializado en alta costura para novias. El diseño presentaba una silueta recta, escote cuadrado y tirantes anchos, aunque el gran protagonista fue una capa desmontable del mismo género que cubría los hombros y aportaba un toque de distinción.

La elección siguió una de las tendencias más fuertes del universo bridal, ya que este tipo de prendas permiten transformar completamente el look entre la ceremonia y la celebración.

El estilismo también dio que hablar. La modelo eligió un maquillaje muy natural, pensado para resaltar sus característicos ojos azules, mientras que llevó el cabello recogido en un rodete bajo con raya al medio.

El detalle que conquistó a todos fueron las pequeñas margaritas naturales distribuidas entre el peinado, un guiño romántico y bohemio que se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la ceremonia.}

Además, completó el look con un delicado ramo de calas blancas, una flor asociada a la pureza, los nuevos comienzos y la serenidad, que en los últimos años se transformó en una de las favoritas de las novias por su elegancia clásica.

La historia de Thylane Blondeau comenzó mucho antes de convertirse en una celebridad mundial. Tenía apenas cuatro años cuando debutó como modelo desfilando para Jean Paul Gaultier, y dos años después explotó su fama al ser considerada por distintos medios como "la niña más linda del mundo".

Con solo diez años volvió a romper todos los récords al protagonizar una producción para Vogue París, convirtiéndose en una de las modelos más jóvenes en lograrlo. Desde entonces trabajó para algunas de las firmas de lujo más importantes del planeta y construyó una sólida carrera dentro de la industria de la moda.

Hoy, lejos de aquella pequeña que cautivó al mundo con su belleza, Thylane Blondeau es una reconocida modelo internacional y también empresaria. Además de protagonizar campañas y desfiles para grandes marcas, desarrolló su propia firma de indumentaria, consolidando una carrera que logró trascender aquella etiqueta que la acompañó durante toda su infancia.

Su reaparición pública por su casamiento volvió a despertar la curiosidad de millones de personas, que quedaron impactadas al descubrir el increíble cambio de la nena que alguna vez fue considerada la más linda del mundo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Cómo hacer un aromatizante casero con canela, mandarina y romero para perfumar el hogar
No se sabía nada: Ale Maglietti reveló el gesto solidario que Ernestina Pais ocultó hasta su muerte
Escándalo con Julieta Poggio: se le escapó una frase en un vivo y la dejó completamente expuesta

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar