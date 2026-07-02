Video: un nene le robó la camioneta a sus papás, y atropelló y mató a una peregrinación

El religioso recordó que, instantes antes del impacto, se encontraba caminando mientras recitaba el tradicional mantra budista: "Buddho, Buddho".

La investigación apunta a los padres del menor

El comandante de la policía provincial, Pairoj Thaiphutsa, informó que la camioneta fue sometida a peritajes para determinar con precisión qué provocó el accidente.

Además, confirmó que citaron a los padres del chico para establecer quién tenía la responsabilidad sobre el menor al momento del hecho. "Pedimos a los padres del niño que se presenten para definir quién es responsable del cuidado del menor y avanzar con el proceso legal", explicó el jefe policial.