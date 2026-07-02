En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Robo
Tragedia
IMÁGENES SENSIBLES

Video: un nene le robó la camioneta a sus papás, y atropelló y mató a una peregrinación

El menor perdió el control del vehículo y embistió a un grupo de monjes. Cuatro personas permanecen en estado crítico y la Justicia investiga la responsabilidad de los padres.

Banner Seguinos en google DESK
Un nene de 11 años le robó la camioneta a sus papás y atropelló a una peregrinación: hay al menos n

Un nene de 11 años le robó la camioneta a sus papás y atropelló a una peregrinación: hay al menos n

Un nene de 11 años que tomó sin permiso la camioneta de sus padres atropelló en Tailandia a un grupo de 35 monjes budistas que realizaban una peregrinación a pie por una ruta del noreste del país. Como consecuencia del impacto, al menos nueve religiosos murieron y otros cuatro permanecen internados en estado crítico.

Leé también La palabra de un testigo que intentó rescatar a Ernestina Pais en el trágico accidente: "Le hablábamos y..."
La palabra de un testigo que intentó rescatar a Ernestina Pais en el trágico accidente: Le hablábamos y...

El hecho ocurrió este jueves cuando el grupo, integrado por 35 monjes y cinco seguidores laicos, caminaba al costado de la ruta. Según informó la policía local, el menor perdió el control del vehículo y embistió de lleno a la columna de peregrinos.

Cinco monjes fallecieron en el lugar del accidente, mientras que otros tres murieron poco después en el hospital. Horas más tarde, las autoridades provinciales confirmaron el fallecimiento de un noveno religioso. Además, diez personas sufrieron heridas de gravedad.

El dramático relato de uno de los sobrevivientes

Uno de los monjes que logró salvarse, Phra Sompong, contó que todo ocurrió en cuestión de segundos. "De repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad. Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo", relató en un video difundido por los equipos de rescate.

El religioso recordó que, instantes antes del impacto, se encontraba caminando mientras recitaba el tradicional mantra budista: "Buddho, Buddho".

La investigación apunta a los padres del menor

El comandante de la policía provincial, Pairoj Thaiphutsa, informó que la camioneta fue sometida a peritajes para determinar con precisión qué provocó el accidente.

Además, confirmó que citaron a los padres del chico para establecer quién tenía la responsabilidad sobre el menor al momento del hecho. "Pedimos a los padres del niño que se presenten para definir quién es responsable del cuidado del menor y avanzar con el proceso legal", explicó el jefe policial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Robo Tragedia Accidente
Notas relacionadas
Qué vieron en el teléfono de Ernestina Pais tras el trágico accidente: "Tenía..."
El accidente de Pincoya que derivó en una pelea feroz con Andrea del Boca en Gran Hermano
Insólito intento de robo: forcejeó con la comerciante, quedó semidesnuda y volvió para exigir que borraran el video

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar