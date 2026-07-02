Tragedia ¿incalculable? en Venezuela: cuántas víctimas mortales estiman los organismos que dejaron los terremotos

A medida que avanzan las tareas de búsqueda entre los escombros, distintos organismos internacionales y medios especializados advirtieron que el balance final de víctimas del terremoto en Venezuela podría ser muy superior al número oficial de fallecidos conocido hasta el momento.

La estimación más relevante corresponde al USGS (United States Geological Survey, Servicio Geológico de Estados Unidos), a través de su sistema PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response), un modelo utilizado en todo el mundo para calcular el posible impacto humano de los grandes terremotos.

Según ese análisis, existe una alta probabilidad de que la cifra final supere las 10.000 víctimas fatales. Incluso, en los escenarios más graves contemplados por el modelo, no se descarta que el número pueda ubicarse entre 10.000 y 100.000 muertos, aunque se trata de una proyección estadística y no de un conteo oficial.

La agencia Reuters tomó como referencia las estimaciones del USGS y señaló que el desastre podría convertirse en uno de los terremotos más mortíferos registrados en América Latina durante el último siglo.

Por su parte, el diario español El País destacó que el modelo PAGER asigna una probabilidad del 92% a que el número de muertos supere los 1.000 y del 59% a que exceda los 10.000, debido a la vulnerabilidad de las construcciones en las zonas más afectadas y a la intensidad del sismo.

Otros medios internacionales, como Al Jazeera, The New York Post y The Guardian, también reprodujeron las proyecciones del USGS y remarcaron que las cifras oficiales podrían aumentar de manera significativa a medida que se recuperen cuerpos de edificios colapsados y se logre acceder a localidades todavía aisladas por los daños en la infraestructura.

La cadena CNN - en un reporte desde La Guaira - mostró a una mujer (que se mantuvo en el anonimato) diciendo que cada día, sólo en esa zona, se retiran 400 cuerpos sin vida a diario. Para peor, quedan a cubierto en carpas, porque los contenedores montados como morgues de emergencia ya están saturados.

Aunque ninguna de estas estimaciones reemplaza el conteo oficial de víctimas, los especialistas coinciden en que los modelos predictivos del USGS son una herramienta clave para dimensionar la magnitud potencial de la tragedia y orientar la respuesta internacional durante las primeras horas de una catástrofe.

Venezuela: ya es una tragedia y las predicciones son aún peores

Las cifras oficiales no llegan a los 3.000 muertos tras la tragedia. Pero el número es severamente cuestionado. En Caracas, la morgue está desbordada y no ha sido el epicentro. La situación en La Guaira es mucho peor. Las imágenes satelitales mostraron que al menos unos 300 edificios se desplomaron por los sismos. Se calcula que hay que remover unas 12 millones de toneladas de escombros. ¿Puede haber aún sobrevivientes?

El caso de Hernán Gil, quien sobrevivió 100 horas, gracias a la garita donde trabajaba, hasta ser rescatado puede no ser el único pero, ¿cuántos más tendrán esa suerte?.

El número de desaparecidos es de 60.000 y los muertos, menos de tres mil. Una enorme desproporción ante la magnitud de la tragedia.

Una proyección nada alentadora

Es la que más aterroriza a los expertos y rescatistas que están llegando de todo el mundo a Venezuela. El USGS (United States Geological Survey) es el Servicio Geológico de Estados Unidos, una agencia científica del gobierno estadounidense fundada en 1879 y dependiente del Departamento del Interior.

Aunque es un organismo de EE.UU., es una de las principales autoridades mundiales en el monitoreo de terremotos, volcanes y otros fenómenos geológicos. Sus sistemas son utilizados por gobiernos, organismos internacionales y equipos de rescate de todo el mundo.

Tras un gran terremoto, el USGS activa automáticamente su sistema PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response), un modelo diseñado para estimar, en cuestión de minutos, cuántas personas podrían haber muerto o resultado afectadas y cuál podría ser el costo económico del desastre.

Lo que hace es combinar millones de datos para calcular escenarios probabilísticos en base a datos como

la magnitud y profundidad del terremoto;

la distancia al epicentro;

la cantidad de habitantes expuestos;

el tipo y la calidad de las construcciones;

estadísticas históricas sobre el comportamiento de edificios de distintos materiales (hormigón, mampostería, adobe, acero, etc.).

Con esa información el sistema llegó a una dura proyección estadística.

Desalentador. Un cálculo estima que puede llagar a 100.000 el número de muertes en Venezuela. Hecho por un organismo de EE.UU. que se sigue en todo el mundo. (Foto: A24.com)

Existe un 42% de probabilidad de que las muertes se ubiquen dentro de un determinado rango para el terremoto de Venezuela. Ese rango va entre 10.000 y 100.000 muertes. No es una seguridad, pero es la serie probabilística de mayor rango.

Lo que da, a 9 días de la tragedia, una proyección aterradora para el pueblo venezolano.