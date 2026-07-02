Yanina Latorre compartió una nueva foto que confirma el duro momento entre la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi estarían pasando por un momento de total turbulencia después de su salida nocturna a un boliche de la Costanera.
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La conductora Yanina Latorre mostró una imagen que genera aún más misterio sobre el difícil presente entre la China Suárez y Mauro Icardi.
La China Suárez y Mauro Icardi estarían pasando por un momento de total turbulencia después de su salida nocturna a un boliche de la Costanera.
En Sálvese Quien Pueda (América TV), Yanina Latorre avivó la polémica al mostrar un video del futbolista caminando junto a sus hijas pero sin la presencia de la actriz.
En ese contexto, en medio del asombro por su ausencia, agregó un dato que hizo ruido inmediato en el mundo del espectáculo: la supuesta salida de la actriz de la famosa casa de los sueños en Nordelta tras una picante discusión.
Además, desde sus historias de Instagram la conductora mostró una captura de un polémico me gusta en redes del futbolista a Ekaterina Ojeda, la joven que motivó el escándalo aquella noche en la discoteca.
En ese contexto, la animadora remarcó que la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi estaría pasando por un momento de máxima tensión por la aparición de Ekaterina.
En las últimas horas, Latorre sumó una imagen que aporta aún más pruebas: "La Nipona sigue en su casa de San Jorge. No volvió a la casa de los sueños", indicó desde Instagram mostrando que la actriz no regresó al hogar que compartía con el futbolista en medio de la tensión y rumores de ruptura.
Veremos cómo sigue la historia en medio de la tensión del deportista con su actual pareja y el conflicto judicial con su ex Wanda Nara por el reclamo por la cuota alimentaria de sus hijas, transferencia que se habría concretado en las últimas horas.
Gustavo Méndez confirmó que la joven modelo Ekaterina Ojeda tuvo que ver en la reciente y fuerte crisis de la China Suárez con Mauro Icardi.
El periodista, que mantiene contacto con la actriz, le bajó el tono al escándalo de las últimas horas con la versión que ella misma le habría transmitido en su streaming La Posta pero confirmó que sí existieron diferencias entre los dos.
“María Eugenia China Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños, está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas en la casa”, explicó el conductor.
Y añadió: “No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación. Separación es ‘Agarro mis cosas. Esto no va para más. Me voy a mi casa’. Eso lo que a mí me cuentan”.
"Me desmienten totalmente que Mauro pidió el teléfono de esta caída del catre cartonera de Ekaterina”, expresó Méndez sobre la aparición ene escena de la joven.