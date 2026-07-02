AUH de ANSES: cuánto vas a cobrar en julio tras el aumento confirmado

Además, quienes cobran la AUH pueden seguir accediendo a beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1.000 Días. Estas prestaciones se acreditan de manera independiente de la asignación principal y continúan otorgándose a quienes cumplen con los requisitos establecidos, sin que necesariamente se actualicen bajo el mismo porcentaje de aumento aplicado a la AUH.

AUH con Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en julio

Con el aumento del 2,15%, la AUH pasa a $148.049 por hijo. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios recibe mensualmente el 80%, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, los ingresos quedan de la siguiente manera:

1 hijo: $118.439,20 de AUH + $72.250 = $190.689,20 .

$118.439,20 de AUH + $72.250 = . 2 hijos: $236.878,40 + $113.299 = $350.177,40 .

$236.878,40 + $113.299 = . 3 hijos: $355.317,60 + $149.425 = $504.742,60 .

$355.317,60 + $149.425 = . 4 hijos: $473.756,80 + $149.425 = $623.181,80 .

$473.756,80 + $149.425 = . 5 hijos: $592.196 + $149.425 = $741.621 .

$592.196 + $149.425 = . 6 hijos: $710.635,20 + $149.425 = $860.060,20.

En algunos casos, las familias pueden cobrar el 100% de la AUH cuando el Ministerio de Salud valida automáticamente los controles sanitarios y el calendario de vacunación de los niños menores de cinco años.

Complemento Leche: quiénes reciben un pago extra

Las familias con hijos de hasta dos años y las titulares de la Asignación por Embarazo también perciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Desde julio, este beneficio asciende a $55.841 y se deposita automáticamente junto con la prestación principal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES.