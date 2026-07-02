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AUH de ANSES: cuánto vas a cobrar en julio tras el aumento confirmado

La actualización alcanza a millones de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo. También cambian los valores de otras prestaciones sociales.

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AUH de ANSES: cuánto vas a cobrar en julio tras el aumento confirmado

AUH de ANSES: cuánto vas a cobrar en julio tras el aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento del 2,1% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de julio de 2026. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones sociales de acuerdo con la inflación, y beneficiará a millones de familias en todo el país.

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Con este incremento, el monto bruto de la AUH asciende a $148.045,38 por cada hijo menor de 18 años, aunque los titulares no perciben ese valor en su totalidad todos los meses. Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% del beneficio, una suma que se paga posteriormente cuando se presenta la Libreta AUH, documento que acredita el cumplimiento de los controles sanitarios, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los menores.

De esta manera, el monto que las familias reciben mensualmente corresponde al 80% de la prestación, mientras que el porcentaje retenido queda acumulado hasta que el organismo valide la documentación requerida.

Como es el aumento para la AUH en julio 2026

El aumento de julio no solo alcanza a la AUH. La actualización también impacta sobre otras prestaciones administradas por ANSES, como la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), cuyos valores también se modifican en función de la movilidad.

Además, quienes cobran la AUH pueden seguir accediendo a beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1.000 Días. Estas prestaciones se acreditan de manera independiente de la asignación principal y continúan otorgándose a quienes cumplen con los requisitos establecidos, sin que necesariamente se actualicen bajo el mismo porcentaje de aumento aplicado a la AUH.

AUH con Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en julio

Con el aumento del 2,15%, la AUH pasa a $148.049 por hijo. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios recibe mensualmente el 80%, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, los ingresos quedan de la siguiente manera:

  • 1 hijo: $118.439,20 de AUH + $72.250 = $190.689,20.
  • 2 hijos: $236.878,40 + $113.299 = $350.177,40.
  • 3 hijos: $355.317,60 + $149.425 = $504.742,60.
  • 4 hijos: $473.756,80 + $149.425 = $623.181,80.
  • 5 hijos: $592.196 + $149.425 = $741.621.
  • 6 hijos: $710.635,20 + $149.425 = $860.060,20.

En algunos casos, las familias pueden cobrar el 100% de la AUH cuando el Ministerio de Salud valida automáticamente los controles sanitarios y el calendario de vacunación de los niños menores de cinco años.

Complemento Leche: quiénes reciben un pago extra

Las familias con hijos de hasta dos años y las titulares de la Asignación por Embarazo también perciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Desde julio, este beneficio asciende a $55.841 y se deposita automáticamente junto con la prestación principal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES.

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