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5 trucos infalibles para dormir mejor: qué hacer si sufrís insomnio

Conocé 5 soluciones para lograr un buen descanso y combartir el insomnio a la hora de dormir.

5 trucos infalibles para dormir mejor: qué hacer si sufrís insomnio

Dormir bien se volvió un desafío cada vez más común. El estrés, el uso excesivo de pantallas y los hábitos desordenados impactan de lleno en la calidad del descanso, generando dificultades para conciliar el sueño o despertarse en medio de la noche. En ese contexto, existen algunas “recetas” simples que pueden ayudar a combatir el insomnio y mejorar el descanso de forma natural.

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Uno de los métodos más clásicos es recurrir a bebidas relajantes antes de acostarse. Infusiones como la manzanilla, el tilo o la valeriana son aliadas tradicionales para bajar la ansiedad y preparar el cuerpo para dormir. También la leche tibia puede ser una opción efectiva, ya que contribuye a generar una sensación de calma.

Otro punto clave es reducir el uso de pantallas antes de ir a la cama. El celular, la televisión o la computadora emiten luz azul, que interfiere en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Por eso, se recomienda apagarlos al menos 30 minutos antes de acostarse para facilitar el descanso.

Además, las técnicas de respiración pueden marcar la diferencia. Una de las más populares es la llamada 4-7-8, que consiste en inhalar durante cuatro segundos, mantener el aire siete segundos y exhalar en ocho. Este ejercicio ayuda a disminuir la ansiedad y relajar el cuerpo en pocos minutos.

Sostener una rutina también es fundamental. Acostarse y levantarse siempre en horarios similares permite que el organismo se acostumbre y funcione de manera más ordenada. A esto se suma la importancia de generar un ambiente adecuado: un dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura confortable favorece un sueño más profundo.

Como complemento, en los últimos años se popularizó el llamado “método militar”, una técnica que promete dormirse en apenas dos minutos a partir de la relajación progresiva del cuerpo y la mente. Si bien no funciona igual para todos, muchos aseguran que es una herramienta útil para quienes tienen dificultades para desconectarse.

Por último, los especialistas advierten que, si el insomnio se vuelve persistente o afecta la vida cotidiana, es importante consultar con un profesional. Dormir bien no es un lujo: es una necesidad clave para la salud física y mental.

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