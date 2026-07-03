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Cómo desechar correctamente el aceite de cocina usado para evitar errores comunes

Después de cocinar frituras, el aceite usado puede convertirse en un problema si no se desecha correctamente.

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Después de cocinar frituras

Después de cocinar frituras, el aceite usado puede convertirse en un problema si no se desecha correctamente.

Después de hacer milanesas, papas fritas o cualquier fritura, muchas veces surge la duda de qué hacer con el aceite usado. Aunque tirarlo por la pileta o el inodoro parezca una solución rápida, esa práctica puede generar problemas en las cañerías del hogar y también un impacto ambiental importante.

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Cuando el aceite se enfría, se vuelve más espeso y se adhiere a las paredes internas de las cañerías. Con el tiempo se mezcla con restos de comida, jabón y otros residuos, formando tapones sólidos que pueden provocar obstrucciones, malos olores y reparaciones costosas. Por eso, nunca debe tirarse por la pileta de la cocina, el baño, la ducha, las rejillas del patio ni los desagües pluviales. Tampoco es efectivo intentar diluirlo con agua caliente, ya que solo retrasa el problema y el aceite vuelve a solidificarse.

La forma ideal de descartarlo es reciclar el aceite vegetal usado. Para eso, hay que dejar que el aceite se enfríe por completo, colarlo si tiene restos de comida y colocarlo en una botella o bidón plástico limpio y seco. Luego se cierra bien y se lleva a un Punto Verde o centro de recolección de aceite usado, si existe en la localidad.

Ese aceite puede transformarse en biodiésel, jabones, detergentes y otros productos, dándole un nuevo uso en lugar de convertirse en contaminante.

Otras opciones para desechar el aceite usado

En caso de que no haya un sistema de recolección en la ciudad, la alternativa más práctica es guardarlo en una botella plástica bien cerrada y descartarlo junto con los residuos domiciliarios comunes. Aunque no es lo ideal desde el punto de vista ambiental, sigue siendo mucho mejor que tirarlo por las cañerías.

También existen dos soluciones caseras para pequeñas cantidades de aceite usado. Una es mezclarlo con harina de trigo o de maíz hasta formar una pasta espesa, lo que evita derrames y permite tirarlo directamente a la basura. La otra es colocarlo, ya frío, dentro de un pequeño recipiente de papel aluminio, cerrarlo bien y descartarlo con los residuos. Ambas opciones son prácticas cuando no se cuenta con envases o sistemas de recolección.

Hasta cuándo se puede reutilizar el aceite

En algunos casos, el aceite puede reutilizarse en la cocina. Si se usó una sola vez, no se quemó y mantiene un aspecto relativamente claro, puede filtrarse para retirar restos de alimentos y volver a utilizarse una o dos veces más, especialmente en preparaciones similares.

Sin embargo, debe desecharse cuando se oscurece, tiene olor rancio, produce humo antes de alcanzar la temperatura de cocción o genera espuma, dado que en ese punto pierde calidad, afecta el sabor de los alimentos y puede generar compuestos no deseados durante la fritura.

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