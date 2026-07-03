Cómo desechar correctamente el aceite de cocina usado para evitar errores comunes

Otras opciones para desechar el aceite usado

En caso de que no haya un sistema de recolección en la ciudad, la alternativa más práctica es guardarlo en una botella plástica bien cerrada y descartarlo junto con los residuos domiciliarios comunes. Aunque no es lo ideal desde el punto de vista ambiental, sigue siendo mucho mejor que tirarlo por las cañerías.

También existen dos soluciones caseras para pequeñas cantidades de aceite usado. Una es mezclarlo con harina de trigo o de maíz hasta formar una pasta espesa, lo que evita derrames y permite tirarlo directamente a la basura. La otra es colocarlo, ya frío, dentro de un pequeño recipiente de papel aluminio, cerrarlo bien y descartarlo con los residuos. Ambas opciones son prácticas cuando no se cuenta con envases o sistemas de recolección.

Hasta cuándo se puede reutilizar el aceite

En algunos casos, el aceite puede reutilizarse en la cocina. Si se usó una sola vez, no se quemó y mantiene un aspecto relativamente claro, puede filtrarse para retirar restos de alimentos y volver a utilizarse una o dos veces más, especialmente en preparaciones similares.

Sin embargo, debe desecharse cuando se oscurece, tiene olor rancio, produce humo antes de alcanzar la temperatura de cocción o genera espuma, dado que en ese punto pierde calidad, afecta el sabor de los alimentos y puede generar compuestos no deseados durante la fritura.