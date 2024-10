Crisis en YouTube: ¿Por qué no podés escuchar a tus artistas favoritos?

YouTube el conflicto por derechos de reproducción

La crisis actual en YouTube surge de un desacuerdo con SESAC (Society of European Stage Authors and Composers), una organización que gestiona los derechos de ejecución de miles de artistas. A pesar de las negociaciones, ambas partes no han logrado un acuerdo antes del vencimiento de su contrato, lo que ha provocado la eliminación de música representada por SESAC en Estados Unidos.

Los usuarios que intentan reproducir canciones como "Rolling in the Deep" de Adele o clásicos de Bob Dylan, se encuentran con un mensaje de error que indica que el video no está disponible en su país. Esta medida parece ser una táctica de presión por parte de YouTube en sus negociaciones con SESAC.

Por qué desaparecen algunos videos de YouTube

Aunque el contrato entre YouTube y SESAC aún no ha expirado, los videos fueron retirados antes de la fecha acordada. Según fuentes cercanas a la situación, esta podría ser una estrategia de YouTube para acelerar las negociaciones. No es la primera vez que ocurre un conflicto de este tipo. A principios de este año, Universal Music Group retiró canciones de TikTok en una disputa similar.

YouTube ha expresado su deseo de llegar a un acuerdo pronto, afirmando que valoran los derechos de autor y trabajan para ofrecer contenido de calidad a sus usuarios. Sin embargo, la situación sigue sin resolverse, y millones de fans se encuentran sin acceso a la música de sus artistas favoritos.

¿Qué artistas están afectados por esta crisis?

Entre los músicos afectados por este conflicto se encuentran grandes nombres como Green Day, Kendrick Lamar, Nirvana, Kanye West, y R.E.M., cuyas canciones han sido retiradas temporalmente. No todos los videos han sido eliminados, pero la mayoría de los que están bajo la representación de SESAC ya no están disponibles en Estados Unidos.

El desenlace de este conflicto sigue siendo incierto. Si bien YouTube y SESAC continúan las negociaciones, los fans de la música en YouTube podrían seguir viendo restricciones en su contenido favorito hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo.