Cuando el universo insiste: por qué algunas coincidencias no serían casualidad

Jung desarrolló esta teoría a mediados del siglo XX y la vinculó en varios escritos con la astrología. Consideraba que los movimientos planetarios podían funcionar como una especie de “lenguaje simbólico” que reflejaba procesos psicológicos y experiencias humanas.

Aunque la astrología no se basa en pruebas científicas en el sentido tradicional, muchas corrientes la utilizan como una herramienta de interpretación simbólica para entender patrones de la vida personal.

Los ciclos planetarios y los “encuentros inevitables”

En astrología, uno de los factores que se consideran clave para explicar estas coincidencias son los ciclos planetarios. Los planetas se mueven constantemente por el zodíaco y, desde esta perspectiva, cada tránsito puede activar áreas específicas de la vida.

Cuando determinados planetas forman aspectos relevantes con puntos sensibles de una carta natal —como el Sol, la Luna o el Ascendente— pueden coincidir con momentos de cambios, decisiones o encuentros importantes.

Por ejemplo, los tránsitos de planetas asociados a las relaciones suelen coincidir con momentos de reencuentros o vínculos que aparecen de forma inesperada.

Mercurio retrógrado y los reencuentros inesperados

Uno de los fenómenos astrológicos más conocidos es el período de retrogradación de Mercury.

Desde la astrología, cuando este planeta parece retroceder en el cielo —un fenómeno óptico que ocurre varias veces al año— se considera que pueden surgir revisiones, malentendidos o situaciones vinculadas al pasado.

Por eso, muchas personas afirman que durante esos períodos aparecen mensajes de ex parejas, se reactivan conversaciones antiguas o se producen reencuentros inesperados.

Durante marzo de 2026, Mercurio se encuentra transitando una fase retrógrada en el signo de Piscis durante parte del mes, lo que, según interpretaciones astrológicas, favorece procesos de revisión emocional, recuerdos y situaciones que vuelven a la superficie.

Cuando los eclipses activan momentos clave

Otro momento del año que suele asociarse con coincidencias significativas es la temporada de eclipses.

Los eclipses ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. En astrología se los interpreta como puntos de cambio o de revelación dentro de los ciclos personales.

A comienzos de marzo tuvo lugar un eclipse lunar total en el signo de Virgo, un fenómeno astronómico que marca una Luna llena particularmente intensa. Para la astrología, estos eventos suelen coincidir con finales de etapa, revelaciones o situaciones que aparecen de forma inesperada.

Muchas personas reportan que durante estos períodos surgen conversaciones pendientes, encuentros importantes o decisiones que cambian el rumbo de una situación.

¿Por qué algunas coincidencias parecen tan exactas?

Desde una mirada astrológica, las coincidencias se vuelven más llamativas cuando diferentes ciclos se superponen.

Por ejemplo, un tránsito planetario importante combinado con una temporada de eclipses o con un período de retrogradación puede crear momentos particularmente cargados de significado simbólico.

Esto no implica que los planetas “causen” directamente los hechos, sino que —según la interpretación astrológica— pueden coincidir con momentos en los que ciertas experiencias se vuelven más probables o más significativas para quien las vive.

Coincidencias, señales y decisiones personales

Aun dentro del mundo de la astrología, muchos especialistas señalan que las coincidencias no deberían interpretarse como un destino inevitable.

Más bien se las entiende como señales o momentos de conciencia que pueden invitar a reflexionar sobre decisiones, vínculos o caminos personales.

En ese sentido, un encuentro inesperado, un mensaje que llega justo en un momento clave o una situación que se repite puede funcionar como un disparador para revisar qué está pasando en la vida de una persona.

Un lenguaje simbólico del tiempo

La astrología propone mirar el tiempo de una manera distinta: no solo como una sucesión de días y meses, sino como un entramado de ciclos que se repiten y que, simbólicamente, dialogan con las experiencias humanas.

Desde esta perspectiva, algunas coincidencias pueden verse como momentos de sincronía entre el tiempo personal y los movimientos del cielo.

Para quienes siguen estas interpretaciones, esas situaciones que parecen casualidad —un encuentro inesperado, una llamada en el momento justo o una señal que aparece repetidamente— pueden ser parte de algo más amplio: la manera en que los ciclos del universo se reflejan en la vida cotidiana.