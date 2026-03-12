El gesto millonario de Mauro Icardi con China Suárez tras su divorcio de Wanda Nara

La visita de Icardi a Hermès no pasó desapercibida y fue interpretada como un gesto de amor y celebración hacia la China, en medio de un contexto mediático que lo sigue teniendo en el centro de la escena.

mauro icardi hermes

Embed

Qué dice el durísimo descargo de Mauro Icardi tras divorciarse de Wanda Nara

Este jueves, Mauro Icardi utilizó sus historias de Instagram para publicar un extenso mensaje luego de que la justicia italiana confirmara su divorcio de Wanda Nara.

Con un tono firme y desafiante, el delantero repasó el proceso que había iniciado en noviembre de 2024 y que tuvo su audiencia en marzo de 2025 en Milán. “Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana... Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026”, escribió.

Icardi explicó que “a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días”. En ese mismo descargo, apuntó contra periodistas y medios que, según él, tergiversaron su situación: “Así que lo dejo claro en cualquier idioma: PEDÍ EL DIVORCIO. CUMPLÍ CON LA JUSTICIA. Y HOY EL DIVORCIO SE HACE EFECTIVO”.

El futbolista también mencionó a la abogada Ana Rosenfeld, quien durante meses sostuvo públicamente que él no quería separarse. “Y ya que estamos me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada... que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme”, lanzó con ironía.

El cierre de su mensaje fue igual de contundente: “Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la Justicia hace un año fue divorciarme. Y acá está el resultado. P.d.: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estúpido no tengo nada”.