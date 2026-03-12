Un familiar de Carmiña explotó tras los dichos racistas contra Mavinga en Gran Hermano: "No puedo..."

Además, enfatizó que, pese a tener un carácter fuerte y polémico en los medios, en el fondo es una gran persona: "Ella tiene un personaje en la televisión y en la radio, pero no es una persona mala. Es buena. No creo que la esté pasando bien. Ella es consciente de lo que pasó e hizo. No creo que esté bien".

Sobre una posible demanda del marido de Mavinga, sentenció: "No creo que pueda afrontar una demanda millonaria".

Qué dice el comunicado de Gustavo Masi, hermano de Carmiña

Horas antes de hablar con Intrusos (América TV), Gustavo Masi emitió un comunicado en Instagram donde repudia lo dicho por su hermana, Carmiña, contra Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

"Como hermano de Carmiña Masi, quiero dejar claro que repudio cualquier comentario o hecho de racismo".

"Entiendo que esto es un juego. Entiendo que la casa de Gran Hermano te hace olvidar que existen cámaras 24 grabándote 24 horas, pero la educación y los valores está o no en una persona".

"Pido disculpas en nombre de mi familia como así de mi hermana, que estoy convencido y con fe de que recapacitará y tomará conciencia de sus dichos".

"El racismo no puede ser permitido bajo ningún contexto y debemos ser nosotros nuestros propios críticos. Naturalizar la esclavitud no puede suceder nunca más".