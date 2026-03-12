Un familiar de Carmiña explotó tras los dichos racistas contra Mavinga en Gran Hermano: "No puedo..."
Gustavo Masi, hermano de Carmiña, la participante eliminada de Gran Hermano tras realizar comentarios racistas contra Mavinga, apuntó con dureza contra ella y reconoció públicamente que se trató de un grave error.
12 mar 2026, 17:17
Gustavo Masi, hermano de Carmiña, habló sobre la expulsión de su hermana en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de los comentarios racistas dirigidos a Mavinga, que generaron una fuerte repercusión dentro y fuera de la casa. Horas antes, había emitido un comunicado donde también rechazaba tajantemente lo expuesto ante millones de televidentes.
Mientras permanece aislada en un hotel elegido por la producción del canal, del tema hablaron tanto familiares de la participante nacida en el Congo como allegados a la periodista paraguaya, quienes también se pronunciaron públicamente tras el escándalo. Además de los comentarios en redes sociales y distintos programas televisivos.
"No puedo aplaudir un tema de racismo. Estoy en contra, siempre lo estuve. Acá en Paraguay mismo nadie está a favor. Se equivocó, fue un chiste de mal gusto. Confío en que sabrá pedir las debidas disculpas como corresponde", repudió el arquitecto en diálogo con Intrusos (América TV).
Sin ánimos de justificarla, aunque tampoco de ser completamente contundente, sostuvo que: "Te olvidás de las cámaras y los micrófonos. Lo vivís como un día a día. Creo que no fue consciente, pero se equivocó en grande y mal".
Además, enfatizó que, pese a tener un carácter fuerte y polémico en los medios, en el fondo es una gran persona: "Ella tiene un personaje en la televisión y en la radio, pero no es una persona mala. Es buena. No creo que la esté pasando bien. Ella es consciente de lo que pasó e hizo. No creo que esté bien".
Sobre una posible demanda del marido de Mavinga, sentenció: "No creo que pueda afrontar una demanda millonaria".
Embed
Qué dice el comunicado de Gustavo Masi, hermano de Carmiña
Horas antes de hablar con Intrusos (América TV), Gustavo Masi emitió un comunicado en Instagram donde repudia lo dicho por su hermana, Carmiña, contra Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
"Como hermano de Carmiña Masi, quiero dejar claro que repudio cualquier comentario o hecho de racismo".
"Entiendo que esto es un juego. Entiendo que la casa de Gran Hermano te hace olvidar que existen cámaras 24 grabándote 24 horas, pero la educación y los valores está o no en una persona".
"Pido disculpas en nombre de mi familia como así de mi hermana, que estoy convencido y con fe de que recapacitará y tomará conciencia de sus dichos".
"El racismo no puede ser permitido bajo ningún contexto y debemos ser nosotros nuestros propios críticos. Naturalizar la esclavitud no puede suceder nunca más".