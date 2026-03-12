"Tenemos boda": trascendió la fecha del flamante casamiento de Mauro Icardi y La China Suárez

Según explicó la comunicadora, el divorcio sería el paso necesario para que la pareja pueda avanzar con sus planes de boda. “Si Mauro en la audiencia del 25 de marzo en Milán se divorcia de Wanda, en noviembre tenemos boda con la China Suárez”, aseguró durante la emisión.

Vecchio también agregó que la pareja ya estaría trabajando en la organización del evento. “Están planificando todo con una wedding planner. Quieren casarse en la Argentina”, precisó.

Aunque por el momento ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la información, el comentario volvió a encender las especulaciones entre los seguidores de la pareja. Desde que comenzaron su relación, los rumores sobre un posible casamiento aparecen con frecuencia en el universo mediático que rodea a Icardi y a la actriz.

En ese contexto, el avance del proceso de divorcio con Wanda Nara se presenta como una pieza clave para definir los próximos pasos del futbolista en el plano personal. Mientras tanto, la posibilidad de una boda en noviembre ya comenzó a instalarse como uno de los temas más comentados en redes sociales.