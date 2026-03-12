En vivo Radio La Red
Trends
China Suárez
Mauro Icardi
ES OFICIAL

"Tenemos boda": trascendió la fecha del flamante casamiento de Mauro Icardi y La China Suárez

Se conoció que Mauro Icardi y La China Suárez avanzan con los preparativos de su boda. Todos los detalles.

Mauro Icardi y La China Suárez vuelven a estar en el centro de la escena mediática tras conocerse una versión que anticipa un posible paso decisivo en su relación. En las últimas horas trascendió la fecha en la que la pareja podría celebrar su casamiento, un proyecto que desde hace tiempo aparece como un rumor recurrente cada vez que comparten momentos juntos.

Las especulaciones crecieron luego de que el futbolista publicara un extenso descargo en su cuenta de Instagram en el que habló del proceso judicial que mantiene con Wanda Nara en Italia. En ese mensaje, el delantero dejó en claro que el divorcio está entrando en su etapa final y que el trámite para la sentencia definitiva ya está en marcha.

“Mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días”, expresó el jugador, dando a entender que la resolución judicial podría concretarse en breve.

A partir de esa declaración, comenzaron a multiplicarse las versiones sobre los planes de futuro del futbolista con su actual pareja. Una de las informaciones que más repercusión generó surgió este jueves en Ángel Responde, Bondi Live, donde la periodista Naiara Vecchio reveló detalles sobre el supuesto casamiento.

Según explicó la comunicadora, el divorcio sería el paso necesario para que la pareja pueda avanzar con sus planes de boda. “Si Mauro en la audiencia del 25 de marzo en Milán se divorcia de Wanda, en noviembre tenemos boda con la China Suárez, aseguró durante la emisión.

Vecchio también agregó que la pareja ya estaría trabajando en la organización del evento. Están planificando todo con una wedding planner. Quieren casarse en la Argentina”, precisó.

Aunque por el momento ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la información, el comentario volvió a encender las especulaciones entre los seguidores de la pareja. Desde que comenzaron su relación, los rumores sobre un posible casamiento aparecen con frecuencia en el universo mediático que rodea a Icardi y a la actriz.

En ese contexto, el avance del proceso de divorcio con Wanda Nara se presenta como una pieza clave para definir los próximos pasos del futbolista en el plano personal. Mientras tanto, la posibilidad de una boda en noviembre ya comenzó a instalarse como uno de los temas más comentados en redes sociales.

