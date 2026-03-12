"Me destruyó la vida": el crudo relato de la mujer que denunció a Chelo del grupo Green

Durante el recorrido, la denunciante describió un comportamiento controlador por parte de Torres, al sostener que le quitó el teléfono celular para revisar mensajes personales y familiares. “Me borró todas las cosas. Me dijo ‘toma, acá te devuelvo el teléfono. Ahora está bien limpito, está todo borrado’”, recordó.

En el regreso, el cantante estacionó el vehículo en una zona oscura. Según la denuncia, mediante maniobras para evitar ser vistos por la policía, la obligó a pasar al asiento trasero. “Me agarró de los pelos, me obligó... me empujó contra la puerta del auto, me bajó el pantalón y me violó”, describió la víctima.

En su dramático relato, Lilian agregó: “Yo le decía ‘por favor dejame, por favor soltame’, y no me dejó”.

En otras de sus declaraciones públicas, la mujer detalló: “me besó, se me tiró encima y de golpe me empujó para atrás de la puerta y abusó de mí. Me violó”. También refirió a frases del agresor, en ese contexto, como: “Dale, no me podés decir que no”.

Después del hecho, Torres dejó a la mujer cerca de su casa y le comentó que el sábado la contactaría para realizar un streaming. Acto seguido, Lilian se dirigió inmediatamente a la Comisaría de la Mujer de San Justo, donde recibió asistencia, entregó prendas para peritajes genéticos y se sometió a los protocolos médicos y psicológicos correspondientes.

La causa quedó a cargo de la UFI N°21 de La Matanza, bajo la fiscal Lorena Pecorelli, quien ordenó el allanamiento en el domicilio del cantante en Villa Fiorito. Personal de la DDI de La Matanza, junto al área de Cibercrimen, secuestró la camioneta involucrada, tres computadoras y dos teléfonos.

Torres permanece detenido a la espera de su declaración indagatoria, y se le impuso una restricción perimetral.

La influencer aseguró que desconocía los antecedentes de abuso del cantante del grupo Green

En la fiscalía, la denunciante tomó conocimiento de que el músico registra antecedentes por delitos similares: en 2009 fue condenado por abuso sexual a una menor de edad (hija de una expareja), con una pena de casi cuatro años de prisión.

“Si yo hubiera sabido que él tenía antecedentes, jamás hubiera respondido ni siquiera al primer mensaje que me mandó”, aseguró.

Frente a cuestionamientos en redes sociales que la acusaban de buscar beneficio económico, la mujer respondió: “Dicen que quiero sacarle plata... yo trabajo desde los 13 años, nunca dependí de nadie”, concluyó.