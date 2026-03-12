"Me destruyó la vida": el crudo relato de la mujer que denunció a Chelo del grupo Green
En un relato desgarrador, la influencer de 43 años brindó detalles del calvario que experimentó con el referente del grupo de cumbia que este jueves fue arrestado en su domicilio en Villa Fiorito.
"Me destruyó la vida": el crudo relato de la mujer que denunció por abuso sexual a Chelo Torres del Grupo Green
Lilian, la influencer que denunció abuso sexual por parte de Marcelo "Chelo" Torres, relató el calvario que aseguró haber vivido en la camioneta del líder del grupo Green, quien este jueves fue detenido en su domicilio de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. “Me destruyó la vida”, afirmó la mujer de 43 años.
Según el testimonio de la víctima, conocida en redes como Dulce Lilian, el vínculo se inició el pasado lunes. “Él se contacta conmigo dejándome un mensaje a través de TikTok. Me decía ‘sos muy hermosa’”, contó en diálogo con América TV.
La mujer, de acuerdo con su versión, accedió a conversar con el músico creyendo que se trataba de una propuesta laboral relacionada con el género tropical. Tras varios intercambios de mensajes y videollamadas insistentes por parte del acusado, Torres se presentó en su vivienda durante la madrugada del martes.
Con la excusa de tener hambre, la convenció de subir a su camioneta Volkswagen Suran para ir a una estación de servicio en la zona de General Paz y Liniers, en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.
Durante el recorrido, la denunciante describió un comportamiento controlador por parte de Torres, al sostener que le quitó el teléfono celular para revisar mensajes personales y familiares. “Me borró todas las cosas. Me dijo ‘toma, acá te devuelvo el teléfono. Ahora está bien limpito, está todo borrado’”, recordó.
Embed
En el regreso, el cantante estacionó el vehículo en una zona oscura. Según la denuncia, mediante maniobras para evitar ser vistos por la policía, la obligó a pasar al asiento trasero. “Me agarró de los pelos, me obligó... me empujó contra la puerta del auto, me bajó el pantalón y me violó”, describió la víctima.
En su dramático relato, Lilian agregó: “Yo le decía ‘por favor dejame, por favor soltame’, y no me dejó”.
En otras de sus declaraciones públicas, la mujer detalló: “me besó, se me tiró encima y de golpe me empujó para atrás de la puerta y abusó de mí. Me violó”. También refirió a frases del agresor, en ese contexto, como: “Dale, no me podés decir que no”.
Después del hecho, Torres dejó a la mujer cerca de su casa y le comentó que el sábado la contactaría para realizar un streaming. Acto seguido, Lilian se dirigió inmediatamente a la Comisaría de la Mujer de San Justo, donde recibió asistencia, entregó prendas para peritajes genéticos y se sometió a los protocolos médicos y psicológicos correspondientes.
La causa quedó a cargo de la UFI N°21 de La Matanza, bajo la fiscal Lorena Pecorelli, quien ordenó el allanamiento en el domicilio del cantante en Villa Fiorito. Personal de la DDI de La Matanza, junto al área de Cibercrimen, secuestró la camioneta involucrada, tres computadoras y dos teléfonos.
Torres permanece detenido a la espera de su declaración indagatoria, y se le impuso una restricción perimetral.
La influencer aseguró que desconocía los antecedentes de abuso del cantante del grupo Green
En la fiscalía, la denunciante tomó conocimiento de que el músico registra antecedentes por delitos similares: en 2009 fue condenado por abuso sexual a una menor de edad (hija de una expareja), con una pena de casi cuatro años de prisión.
“Si yo hubiera sabido que él tenía antecedentes, jamás hubiera respondido ni siquiera al primer mensaje que me mandó”, aseguró.
Frente a cuestionamientos en redes sociales que la acusaban de buscar beneficio económico, la mujer respondió: “Dicen que quiero sacarle plata... yo trabajo desde los 13 años, nunca dependí de nadie”, concluyó.