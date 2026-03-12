La Justicia abrió una investigación sobre los viajes de Manuel Adorni a Nueva York y Punta del Este
La Procuración de Investigaciones Administrativas revisará los vuelos que hizo el jefe de Gabinete con su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos y otro viaje privado a Uruguay.
Manuel Adorni sumó a su esposa Bettina Angeletti a la comitiva oficial de Javier Milei en Estados Unidos.
La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación sobre los viajes realizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni., Esta medida se da en medio de cuestionamientos por el uso de recursos públicos y su situación patrimonial.
El organismo puso bajo la lupa un viaje de Adorni a Estados Unidos realizado en el avión presidencial junto a su esposa y un vuelo privado a Punta del Este que habría realizado con su familia. El objetivo es determinar cómo se financiaron esos traslados y si el funcionario tenía capacidad económica para afrontarlos.
La investigación apunta a reconstruir los detalles de cada traslado, en particular quién pagó los viajes y bajo qué condiciones se realizaron. En ese marco, la Procuración analizará la situación patrimonial del jefe de Gabinete, con el fin de establecer si los gastos vinculados a esos viajes son compatibles con sus ingresos declarados.
Además, el organismo evaluará si hubo posible uso indebido de recursos públicos o si se trató de viajes financiados de manera privada. Según fuentes del caso, si durante la pesquisa aparecen elementos que justifiquen una denuncia penal, la Procuración podría presentar el caso ante la Justicia para que avance la investigación judicial.
El caso ya fue judicializado luego de la presentación de denuncias por parte de la diputada nacional Marcela Pagano y del abogado Gregorio Dalbón, cercano al kirchnerismo. Ambas presentaciones piden que la Justicia investigue las condiciones en las que se realizaron los viajes y la eventual utilización de recursos oficiales.
Es increíble que la totalidad de los medios se escandalizan con Manuel queriendo correr el foco verdadero como fue la Argentina week evento de una potencia enorme para el país Ser el gobierno que vino a resetear todo les duele a muchos Las domas de Manuel a los periodistas igual. https://t.co/ziaA05ffAT
El respaldo de Javier Milei y funcionarios del Gobierno
En medio de la polémica, el presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar a su jefe de Gabinete y cuestionó las críticas. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa entonces ensucian. Ánimo Manuel Adorni!!! VLLA, TMAP”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
También expresó su apoyo Karina Milei, secretaria general de la Presidencia: “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.
El respaldo también llegó desde otros integrantes del Gobierno. El ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que se trata de una maniobra política de la oposición: “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”.
Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo también defendió al funcionario: “No es gratis ser el gobierno que está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país. Todo mi apoyo para Adorni”.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó un mensaje de respaldo en redes sociales: “Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien”.