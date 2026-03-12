La Justicia abrió una investigación sobre los viajes de Manuel Adorni a Nueva York y Punta del Este

El caso ya fue judicializado luego de la presentación de denuncias por parte de la diputada nacional Marcela Pagano y del abogado Gregorio Dalbón, cercano al kirchnerismo. Ambas presentaciones piden que la Justicia investigue las condiciones en las que se realizaron los viajes y la eventual utilización de recursos oficiales.

El respaldo de Javier Milei y funcionarios del Gobierno

En medio de la polémica, el presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar a su jefe de Gabinete y cuestionó las críticas. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa entonces ensucian. Ánimo Manuel Adorni!!! VLLA, TMAP”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

También expresó su apoyo Karina Milei, secretaria general de la Presidencia: “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.

El respaldo también llegó desde otros integrantes del Gobierno. El ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que se trata de una maniobra política de la oposición: “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”.

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, defendieron a Manuel Adorni.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo también defendió al funcionario: “No es gratis ser el gobierno que está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país. Todo mi apoyo para Adorni”.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó un mensaje de respaldo en redes sociales: “Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien”.