Exigen una nueva expulsión en Gran Hermano por una conducta repudiable en la casa

En ese contexto, Anamá fue contundente con su postura y reclamó una sanción para el jugador. “Tiene que mostrar el video en la casa y Emanuel tiene que ser expulsado también o a placa hasta el final del certamen”, escribió en su cuenta de X.

El mensaje de la modelo brasileña rápidamente se viralizó y recibió un fuerte respaldo por parte de sus seguidores y de varios fanáticos del reality, quienes coincidieron en que el comportamiento de Emanuel también debería tener consecuencias dentro del juego.

Mientras tanto, el episodio volvió a encender el debate entre los seguidores de Gran Hermano, que en las últimas semanas se ha visto envuelto en diversas polémicas vinculadas a comentarios discriminatorios dentro de la casa. En ese clima, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a exigir que la producción tome nuevas medidas disciplinarias para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el reality.