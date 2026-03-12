Exigen una nueva expulsión en Gran Hermano por una conducta repudiable en la casa
Tras la salida de Carmiña Masi de Gran Hermano, Generación Dorada, la casa quedó temblando y piden una nueva expulsión en el juego.
Exigen una nueva expulsión en Gran Hermano por una conducta repudiable en la casa
Anamá Ferreira se sumó a la polémica que sacude a Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) tras la expulsión de la participante paraguaya Carmiña Masi, quien fue sancionada por la producción luego de lanzar un comentario racista contra su compañera Jenny Mavinga. Ahora, la modelo y conductora brasileña apuntó contra otro jugador del reality y pidió que también reciba una sanción.
La controversia comenzó cuando se viralizó una frase que Carmiña pronunció frente a algunos de sus compañeros dentro de la casa. Aunque no se lo dijo directamente en la cara, la participante lanzó un comentario que generó un fuerte repudio. “Ay, la negra parece que recién la compraron y acaba de bajarse del barco”, expresó al referirse a Jenny Mavinga, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.
Tras la difusión de ese momento, Gran Hermano decidió expulsar a la participante del juego por sus dichos discriminatorios, una medida que generó un fuerte impacto entre los seguidores del programa. Sin embargo, para muchos usuarios la polémica no terminó allí.
En las últimas horas, Anamá Ferreira utilizó su cuenta en X (ex Twitter) para señalar a Emanuel Di Gioia, uno de los participantes que se encontraba presente cuando Carmiña hizo ese comentario. Según se pudo ver en el video que circuló en redes, el joven de San Martín reaccionó con humor ante la frase de su compañera, algo que para varios espectadores resultó inaceptable.
En ese contexto, Anamá fue contundente con su postura y reclamó una sanción para el jugador. “Tiene que mostrar el video en la casa y Emanuel tiene que ser expulsado también o a placa hasta el final del certamen”, escribió en su cuenta de X.
El mensaje de la modelo brasileña rápidamente se viralizó y recibió un fuerte respaldo por parte de sus seguidores y de varios fanáticos del reality, quienes coincidieron en que el comportamiento de Emanuel también debería tener consecuencias dentro del juego.
Mientras tanto, el episodio volvió a encender el debate entre los seguidores de Gran Hermano, que en las últimas semanas se ha visto envuelto en diversas polémicas vinculadas a comentarios discriminatorios dentro de la casa. En ese clima, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a exigir que la producción tome nuevas medidas disciplinarias para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el reality.