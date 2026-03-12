¿Giro inesperado? Qué energía está dominando marzo de 2026 y cómo impacta en cada signo

Además, Marte ingresó en Piscis a principios de marzo, lo que tiñe la energía colectiva de una acción más intuitiva que impulsiva: las decisiones se sienten más emocionales o espirituales que racionales.

Otro tránsito relevante es la entrada de Venus en Aries, que trae una vibración más directa y apasionada en temas afectivos y de deseo. Esta energía suele impulsar decisiones rápidas en vínculos, autoestima o proyectos personales

Finalmente, el mes también está marcado por el cambio de dirección de Júpiter, planeta asociado a la expansión y el crecimiento, que retoma su movimiento directo y simboliza un momento en el que ciertos procesos comienzan a destrabarse o avanzar con más claridad.

En conjunto, todos estos movimientos generan una energía particular: primero introspectiva y emocional, y luego más activa y decidida.

Cómo impacta esta energía en cada signo

Aries

El mes comienza con una sensación de revisión interna, como si algunas cuestiones personales necesitaran ser pensadas nuevamente. Sin embargo, hacia el final de marzo la energía cambia y Aries empieza a recuperar protagonismo y claridad para avanzar en proyectos o decisiones personales.

Tauro

Las energías piscianas activan la reflexión sobre amistades, proyectos colectivos y metas a largo plazo. Es un período en el que pueden surgir conversaciones importantes dentro de círculos sociales o laborales.

Géminis

Las revisiones se concentran especialmente en el ámbito profesional. Este mes puede traer replanteos sobre metas laborales o sobre el camino que se quiere tomar a futuro.

Cáncer

La energía de agua del mes resuena con este signo, favoreciendo procesos emocionales profundos y nuevas perspectivas sobre el futuro, los estudios o los viajes.

Leo

El clima astral impulsa procesos de transformación interna. Marzo puede traer momentos de introspección vinculados con vínculos profundos, finanzas compartidas o decisiones importantes.

Virgo

El eclipse lunar en este signo marca un punto clave. Muchas personas de Virgo pueden sentir que se cierra un ciclo personal o que llegan revelaciones importantes sobre su rumbo.

Libra

El foco se ubica en la vida cotidiana, la salud o la organización del tiempo. Además, la entrada de Venus en Aries activa especialmente el área de las relaciones.

Escorpio

La energía pisciana favorece la creatividad, la expresión emocional y el romance. Para muchos escorpianos, este mes puede traer inspiración o nuevas conexiones afectivas.

Sagitario

Las energías del mes apuntan al ámbito del hogar y la vida familiar. Es posible que surjan reflexiones sobre el lugar emocional desde el cual se construye seguridad.

Capricornio

Las conversaciones y decisiones importantes pueden ser protagonistas durante este período. Mercurio retrógrado sugiere revisar acuerdos, ideas o planes antes de avanzar.

Acuario

Las energías del mes pueden poner el foco en temas económicos, valores personales o prioridades materiales. Es un momento para replantear qué se considera verdaderamente valioso.

Piscis

Con varios planetas transitando este signo durante gran parte del mes, Piscis se encuentra en un momento particularmente sensible e introspectivo. Muchas decisiones personales pueden comenzar a gestarse ahora, aunque algunas se concreten recién más adelante.

Un mes de transición energética

En términos astrológicos, marzo de 2026 puede interpretarse como un período de cambio de ritmo. La primera parte del mes invita a reflexionar, revisar y cerrar capítulos. Luego, hacia el final, la energía se vuelve más dinámica y orientada hacia la acción.

Por eso, muchos astrólogos coinciden en que este mes funciona como una especie de antesala: un tiempo para entender lo que quedó atrás y preparar el terreno para nuevas etapas que comenzarán a tomar forma en los meses siguientes.