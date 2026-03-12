En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
marzo
Energía
ASTROLOGÍA

¿Giro inesperado? Qué energía está dominando marzo de 2026 y cómo impacta en cada signo

Entre eclipses, planetas que cambian de dirección y un fuerte movimiento en signos de agua y fuego, marzo de 2026 se perfila como un mes de transición y redefinición. Qué energía domina el clima astrológico y cómo se manifiesta en cada signo del zodíaco.

¿Giro inesperado? Qué energía está dominando marzo de 2026 y cómo impacta en cada signo

El clima astrológico de marzo de 2026 está marcado por un fuerte proceso de transición. No se trata de un mes cualquiera: el cielo combina eclipses, planetas cambiando de dirección y un desplazamiento energético que pasa de la introspección emocional hacia la acción y los nuevos comienzos.

Leé también AUH: el trámite de ANSES que puede liberar hasta $950.000 antes de fin de marzo
AUH: el trámite de ANSES que puede liberar hasta $950.000 antes de fin de marzo

Durante la primera mitad del mes, gran parte de la energía se concentra en Piscis, un signo asociado a la sensibilidad, la intuición y el mundo emocional. Sin embargo, hacia el final de marzo comienza a sentirse con más fuerza la energía de Aries, vinculada con la iniciativa, el impulso y los comienzos. Esa mezcla genera un período que muchos astrólogos describen como una especie de “puente” entre cerrar ciclos y abrir otros completamente nuevos.

Uno de los eventos más significativos del mes fue el eclipse lunar total que ocurrió a comienzos de marzo, cuando la Luna llena se dio en Virgo. Este tipo de fenómenos suele traer culminaciones, revelaciones o cierres de procesos que venían gestándose desde hace tiempo.

A eso se suman otros movimientos importantes del cielo. Mercurio comenzó el mes retrógrado en Piscis, un tránsito asociado a revisiones internas, conversaciones pendientes y la necesidad de mirar hacia atrás antes de avanzar.

Además, Marte ingresó en Piscis a principios de marzo, lo que tiñe la energía colectiva de una acción más intuitiva que impulsiva: las decisiones se sienten más emocionales o espirituales que racionales.

Otro tránsito relevante es la entrada de Venus en Aries, que trae una vibración más directa y apasionada en temas afectivos y de deseo. Esta energía suele impulsar decisiones rápidas en vínculos, autoestima o proyectos personales

Finalmente, el mes también está marcado por el cambio de dirección de Júpiter, planeta asociado a la expansión y el crecimiento, que retoma su movimiento directo y simboliza un momento en el que ciertos procesos comienzan a destrabarse o avanzar con más claridad.

En conjunto, todos estos movimientos generan una energía particular: primero introspectiva y emocional, y luego más activa y decidida.

Cómo impacta esta energía en cada signo

Aries

El mes comienza con una sensación de revisión interna, como si algunas cuestiones personales necesitaran ser pensadas nuevamente. Sin embargo, hacia el final de marzo la energía cambia y Aries empieza a recuperar protagonismo y claridad para avanzar en proyectos o decisiones personales.

Tauro

Las energías piscianas activan la reflexión sobre amistades, proyectos colectivos y metas a largo plazo. Es un período en el que pueden surgir conversaciones importantes dentro de círculos sociales o laborales.

Géminis

Las revisiones se concentran especialmente en el ámbito profesional. Este mes puede traer replanteos sobre metas laborales o sobre el camino que se quiere tomar a futuro.

Cáncer

La energía de agua del mes resuena con este signo, favoreciendo procesos emocionales profundos y nuevas perspectivas sobre el futuro, los estudios o los viajes.

Leo

El clima astral impulsa procesos de transformación interna. Marzo puede traer momentos de introspección vinculados con vínculos profundos, finanzas compartidas o decisiones importantes.

Virgo

El eclipse lunar en este signo marca un punto clave. Muchas personas de Virgo pueden sentir que se cierra un ciclo personal o que llegan revelaciones importantes sobre su rumbo.

Libra

El foco se ubica en la vida cotidiana, la salud o la organización del tiempo. Además, la entrada de Venus en Aries activa especialmente el área de las relaciones.

Escorpio

La energía pisciana favorece la creatividad, la expresión emocional y el romance. Para muchos escorpianos, este mes puede traer inspiración o nuevas conexiones afectivas.

Sagitario

Las energías del mes apuntan al ámbito del hogar y la vida familiar. Es posible que surjan reflexiones sobre el lugar emocional desde el cual se construye seguridad.

Capricornio

Las conversaciones y decisiones importantes pueden ser protagonistas durante este período. Mercurio retrógrado sugiere revisar acuerdos, ideas o planes antes de avanzar.

Acuario

Las energías del mes pueden poner el foco en temas económicos, valores personales o prioridades materiales. Es un momento para replantear qué se considera verdaderamente valioso.

Piscis

Con varios planetas transitando este signo durante gran parte del mes, Piscis se encuentra en un momento particularmente sensible e introspectivo. Muchas decisiones personales pueden comenzar a gestarse ahora, aunque algunas se concreten recién más adelante.

Un mes de transición energética

En términos astrológicos, marzo de 2026 puede interpretarse como un período de cambio de ritmo. La primera parte del mes invita a reflexionar, revisar y cerrar capítulos. Luego, hacia el final, la energía se vuelve más dinámica y orientada hacia la acción.

Por eso, muchos astrólogos coinciden en que este mes funciona como una especie de antesala: un tiempo para entender lo que quedó atrás y preparar el terreno para nuevas etapas que comenzarán a tomar forma en los meses siguientes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
marzo Energía signo astrología
Notas relacionadas
Horóscopo chino del 12 de marzo: qué energía trae el día y cómo aprovecharlas
Día del Escudo Nacional: cómo surgió y por qué se celebra cada 12 de marzo
Signos zodiacales: Los 3 momentos astrológicos clave que pueden definir tu futuro en marzo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar