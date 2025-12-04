Cucarachas: trucos sencillos para prevenir su presencia y eliminarlas definitivamente

La higiene diaria es otro pilar para evitar que se establezcan. No conviene acumular platos sucios en la bacha ni dejar derrames de comidas o bebidas sin limpiar, especialmente si contienen azúcares o grasas, que resultan muy atractivos para estos insectos.

Guardar alimentos en recipientes herméticos, sacar la basura con frecuencia y mantener limpios electrodomésticos como la heladera, el horno, el microondas o la tostadora, incluso en sus sectores ocultos, contribuye a reducir al mínimo las fuentes de alimento disponibles.

También es aconsejable retirar la comida de mascotas durante la noche y evitar amontonar cajas, papeles o materiales donde puedan esconderse. Asimismo, el control de la humedad y la reparación de pérdidas de agua son esenciales, ya que un entorno húmedo favorece la reproducción.

En consorcios o edificios, los especialistas recomiendan coordinar acciones entre vecinos, dado que las cucarachas pueden trasladarse con facilidad entre departamentos a través de espacios compartidos.

Qué hacer cuando las cucarachas están instaladas en la casa

Cuando la infestación ya está instalada, los cebos en gel se posicionan como la alternativa más eficaz. Funcionan porque las cucarachas consumen el producto y luego, al regresar al nido, diseminan el veneno al resto de la colonia, logrando un control más profundo que otros métodos. En viviendas donde hay mascotas, es importante colocar el gel en grietas y rincones inaccesibles, para evitar que perros o gatos entren en contacto con el insecticida.

En estos casos no es aconsejable aplicar aerosoles en los mismos puntos, ya que podrían matar a los insectos antes de que alcancen a transmitir el producto tóxico, reduciendo así su efectividad. Además, los aerosoles pueden generar vapores irritantes y dispersar a las cucarachas, provocando que se escondan aún más.

Como complemento, las trampas adhesivas ayudan a monitorear el nivel de presencia en distintos sectores del hogar, mientras que los insecticidas líquidos deben aplicarse únicamente en refugios específicos, garantizando una ventilación adecuada y, de ser posible, bajo la supervisión de un profesional en control de plagas. En infestaciones severas, la intervención de un servicio especializado suele ser la opción más segura y efectiva.

En un contexto en el que las temperaturas elevadas y la humedad favorecen la proliferación de plagas urbanas, una combinación de prevención, limpieza constante y tratamientos adecuados se vuelve indispensable para garantizar hogares más seguros, saludables y libres de cucarachas.