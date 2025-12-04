Diciembre ANSES con aumento: cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar y AUH este mes

ANSES confirmó que los valores se mantienen sin cambios este mes:

Familias con un hijo o embarazo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos montos no se ajustan por inflación y solo se modifican cuando el Gobierno dispone una actualización extraordinaria.

ANSES_ayuda

AUH en diciembre 2025: nuevo monto confirmado

En paralelo, la Asignación Universal por Hijo sí tuvo aumento en diciembre, tras la publicación de la Resolución 361/2025. El valor quedó establecido en:

AUH por hijo: $122.492 Monto directo a cobrar: $97.993,60 Retención del 20%: $24.498,40 (se cobra en 2026 con la Libreta AUH)

AUH por discapacidad: $398.853 Monto directo: $319.082,40



Esto significa que las familias reciben en diciembre el combo completo de AUH + Tarjeta Alimentar el mismo día.

Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

El calendario quedó organizado por terminación de DNI:

09/12: DNI 0

10/12: DNI 1

11/12: DNI 2

12/12: DNI 3

15/12: DNI 4

16/12: DNI 5

17/12: DNI 6

18/12: DNI 7

19/12: DNI 8

22/12: DNI 9

La Tarjeta Alimentar se acredita el mismo día que la AUH, sin fechas separadas.

Dato clave que muchos no saben

Aunque la AUH se cobra todos los meses, el 20% se acumula y solo se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, por eso el monto real que entra al mes es menor al valor total anunciado.

En cambio, la Tarjeta Alimentar se cobra completa todos los meses, sin retenciones ni rendiciones posteriores.

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar?

No. El beneficio se asigna de forma automática cuando ANSES cruza datos y verifica que el titular cumple con los requisitos.

Solo se pierde si: