Diciembre ANSES con aumento: cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar y AUH este mes
El refuerzo alimentario se deposita junto con la AUH, no requiere trámite y llega antes de Navidad. ¿Se cobrará con aumento?
Diciembre ANSES con aumento: cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar y AUH este mes
En plena cuenta regresiva hacia las Fiestas y con el cierre del año golpeando de lleno el bolsillo, ANSES confirmó oficialmente los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre de 2025. La noticia no pasó desapercibida: no habrá aumento y los valores se mantendrán congelados por séptimo mes consecutivo, tal como vienen rigiendo desde mediados de 2024.
La Prestación Alimentar se deposita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, y está destinada exclusivamente a la compra de alimentos esenciales. El beneficio no permite adquirir bebidas alcohólicas y solo puede utilizarse en comercios habilitados con terminal electrónica.
Este refuerzo alcanza a familias con hijos de hasta 14 años, personas gestantes que cobran AUE y madres de siete hijos que perciben pensión no contributiva.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025
ANSES confirmó que los valores se mantienen sin cambios este mes:
Familias con un hijo o embarazo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Estos montos no se ajustan por inflación y solo se modifican cuando el Gobierno dispone una actualización extraordinaria.
AUH en diciembre 2025: nuevo monto confirmado
En paralelo, la Asignación Universal por Hijo sí tuvo aumento en diciembre, tras la publicación de la Resolución 361/2025. El valor quedó establecido en:
AUH por hijo: $122.492
Monto directo a cobrar: $97.993,60
Retención del 20%: $24.498,40 (se cobra en 2026 con la Libreta AUH)
AUH por discapacidad: $398.853
Monto directo: $319.082,40
Esto significa que las familias reciben en diciembre el combo completo de AUH + Tarjeta Alimentar el mismo día.
Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
El calendario quedó organizado por terminación de DNI:
09/12: DNI 0
10/12: DNI 1
11/12: DNI 2
12/12: DNI 3
15/12: DNI 4
16/12: DNI 5
17/12: DNI 6
18/12: DNI 7
19/12: DNI 8
22/12: DNI 9
La Tarjeta Alimentar se acredita el mismo día que la AUH, sin fechas separadas.
Dato clave que muchos no saben
Aunque la AUH se cobra todos los meses, el 20% se acumula y solo se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, por eso el monto real que entra al mes es menor al valor total anunciado.
En cambio, la Tarjeta Alimentar se cobra completa todos los meses, sin retenciones ni rendiciones posteriores.
¿Hay que hacer algún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar?
No. El beneficio se asigna de forma automática cuando ANSES cruza datos y verifica que el titular cumple con los requisitos.