En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
Previsional

Diciembre ANSES con aumento: cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar y AUH este mes

El refuerzo alimentario se deposita junto con la AUH, no requiere trámite y llega antes de Navidad. ¿Se cobrará con aumento?

Diciembre ANSES con aumento: cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar y AUH este mes

Diciembre ANSES con aumento: cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar y AUH este mes

En plena cuenta regresiva hacia las Fiestas y con el cierre del año golpeando de lleno el bolsillo, ANSES confirmó oficialmente los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre de 2025. La noticia no pasó desapercibida: no habrá aumento y los valores se mantendrán congelados por séptimo mes consecutivo, tal como vienen rigiendo desde mediados de 2024.

Leé también Bono de Fin de Año ANSES: cuándo se cobra y cuánto suma a la jubilación en diciembre
Bono de Fin de Año ANSES: cuándo se cobra y cuánto suma a la jubilación en diciembre

La Prestación Alimentar se deposita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, y está destinada exclusivamente a la compra de alimentos esenciales. El beneficio no permite adquirir bebidas alcohólicas y solo puede utilizarse en comercios habilitados con terminal electrónica.

Este refuerzo alcanza a familias con hijos de hasta 14 años, personas gestantes que cobran AUE y madres de siete hijos que perciben pensión no contributiva.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025

ANSES confirmó que los valores se mantienen sin cambios este mes:

  • Familias con un hijo o embarazo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos montos no se ajustan por inflación y solo se modifican cuando el Gobierno dispone una actualización extraordinaria.

ANSES_ayuda

AUH en diciembre 2025: nuevo monto confirmado

En paralelo, la Asignación Universal por Hijo sí tuvo aumento en diciembre, tras la publicación de la Resolución 361/2025. El valor quedó establecido en:

  • AUH por hijo: $122.492

    • Monto directo a cobrar: $97.993,60

    • Retención del 20%: $24.498,40 (se cobra en 2026 con la Libreta AUH)

  • AUH por discapacidad: $398.853

    • Monto directo: $319.082,40

Esto significa que las familias reciben en diciembre el combo completo de AUH + Tarjeta Alimentar el mismo día.

Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

El calendario quedó organizado por terminación de DNI:

  • 09/12: DNI 0

  • 10/12: DNI 1

  • 11/12: DNI 2

  • 12/12: DNI 3

  • 15/12: DNI 4

  • 16/12: DNI 5

  • 17/12: DNI 6

  • 18/12: DNI 7

  • 19/12: DNI 8

  • 22/12: DNI 9

La Tarjeta Alimentar se acredita el mismo día que la AUH, sin fechas separadas.

Dato clave que muchos no saben

Aunque la AUH se cobra todos los meses, el 20% se acumula y solo se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, por eso el monto real que entra al mes es menor al valor total anunciado.

En cambio, la Tarjeta Alimentar se cobra completa todos los meses, sin retenciones ni rendiciones posteriores.

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar?

No. El beneficio se asigna de forma automática cuando ANSES cruza datos y verifica que el titular cumple con los requisitos.

Solo se pierde si:

  • El niño supera la edad permitida.

  • Se superan los topes de ingresos.

  • Hay inconsistencias en los datos familiares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Aumento Tarjeta Alimentar
Notas relacionadas
ANSES activa el refuerzo de $85.000 para hijos: pasos para cobrar en diciembre
Jubilados pueden obtener hasta 50% de descuento con ANSES y bancos en diciembre
ANSES actualiza montos de AUH y SUAF para diciembre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar